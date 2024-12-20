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Общество Здоровье, медицина Квебек ужесточит обязательства для групп семейной медицины

Квебек ужесточит обязательства для групп семейной медицины

Степан Артемьевский Дек 20, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Квебек ужесточит обязательства для групп семейной медицины отключены 1 Просмотров

Группам семейной медицины (FMG) придется выделить минимальное количество мест для пациентов с незначительными проблемами со здоровьем, которые получат направление из отделения неотложной помощи.

 

Это одно из новых обязательств, налагаемых на FMG министерством здравоохранения Квебека в рамках новой программы, представленной в среду.

В Квебеке считают, что выделение временных интервалов для пациентов, которые обращаются в отделение неотложной помощи с незначительными проблемами со здоровьем, позволит быстрее оказывать им медицинскую помощь.

Кроме того, до 20% ежегодного финансирования FMG будет зависеть от нескольких факторов, таких как посещаемость, которая определяет, насколько легко пациент может попасть на прием к своему врачу, и количество мест для направления, предлагаемых врачами первичного звена и практикующими медсестрами.

В то же время ожидается, что у FMG будет больше возможностей для найма собственных сотрудников.

Ожидается, что изменения в программе финансирования и профессиональной поддержки групп семейной медицины вступят в силу 1 апреля 2025 года.

FMG – это группы семейных врачей и других медицинских работников.

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