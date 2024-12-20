69-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил городской автобус на севере Монреаля

Полиция сообщила, что около 16:20 поступил звонок в службу 911 с сообщением о том, что автобус сбил женщину на бульваре Анри-Бурасса недалеко от бульвара Лакордер.
“Согласно первоначальным сообщениям, столкновение произошло, когда пострадавшая пересекала бульвар Анри-Бурасса, направляясь на север, в то время как автобус двигался на запад по бульвару Анри-Бурасса”, – сказал представитель SPVM.
69-летняя пострадавшая была обнаружена под автобусом, получившей серьезные травмы.
Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, где позже была констатирована ее смерть.
Расследование продолжается.
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