Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости 69-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил городской автобус на севере Монреаля
https://montreal.ctvnews.ca/

69-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил городской автобус на севере Монреаля

Степан Артемьевский Дек 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи 69-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил городской автобус на севере Монреаля отключены 1 Просмотров

Полиция Монреаля (SPVM) подтвердила, что пешеход погиб после столкновения с автобусом STM в северном районе Монреаля во вторник вечером.

 

Полиция сообщила, что около 16:20 поступил звонок в службу 911 с сообщением о том, что автобус сбил женщину на бульваре Анри-Бурасса недалеко от бульвара Лакордер.

“Согласно первоначальным сообщениям, столкновение произошло, когда пострадавшая пересекала бульвар Анри-Бурасса, направляясь на север, в то время как автобус двигался на запад по бульвару Анри-Бурасса”, – сказал представитель SPVM.

69-летняя пострадавшая была обнаружена под автобусом, получившей серьезные травмы.

Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, где позже была констатирована ее смерть.

Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*