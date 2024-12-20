Опрос показал, что англоязычные жители Квебека чувствуют себя более неуверенно

В понедельник Статистическое управление Канады опубликовало самый подробный с 2006 года отчет о положении меньшинств, говорящих на официальных языках, по всей стране.

Опрос в Квебеке показал, что треть англоязычных жителей не решаются говорить по-английски на публике, и более четверти молодых англоязычных планируют покинуть провинцию в ближайшие пять лет.

Директор сети общественных организаций Квебека Сильвия Мартин-Лафорж сказала, что они были в числе тех, кто консультировался с агентством по проведению опроса, чтобы убедиться, что были заданы правильные вопросы.

“Этот отчет в большей степени отражает то, что нам нужно знать о нашем сообществе, потому что даже в 2006 году и раньше англоговорящее сообщество на самом деле не считало себя меньшинством. Но теперь мы считаем”, – сказал Мартин-Лафорж.

Опрос, проведенный в 2022 году, показал, что 31% англоязычных сообщили, что за последние пять лет они испытывали нерешительность или неуверенность в том, что говорят по-английски, а 36% сообщили, что чувствуют дискриминацию или несправедливое обращение по языковому признаку, когда совершают покупки, ходят в банк или на работу.

В ходе опроса также изучалось чувство принадлежности, которое испытывают носители английского языка в Квебеке, и было установлено, что 62% в первую очередь идентифицируют себя с английским сообществом, 24% ощущают равную принадлежность к обоим официальным языкам, 6% в большей степени относятся к франкоязычному сообществу, а 8% не идентифицируют себя ни с одним из официальных языков.

Мартин-Лафорж сказал, что англоязычное сообщество стало более незащищенным из-за ужесточения языковых законов и того, как это влияет на такие англоязычные учреждения, как учреждения в сфере образования и здравоохранения.

“Все это вызывает беспокойство по поводу того, смогу ли я продолжать жить здесь? Хорошо ли мне здесь живется? Могу ли я здесь играть или ходить в школу?” – сказала она.

Опрос также показал, что 14 процентов взрослых заявили, что планируют покинуть Квебек в ближайшие пять лет. Среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель достигает 25%.

Марина Булос-Уинтон, исполнительный директор агентства по трудоустройству молодежи и предпринимателей YES, сказала, что молодые люди будут искать работу, а найти хорошую работу в Монреале становится все сложнее, особенно из-за ужесточения языковых законов на рабочем месте.

“Из всех регионов Квебека в Монреале самый высокий уровень безработицы. Обычно это Магдаленовы острова, а в Монреале уровень безработицы составляет 8,6%. Это поразительно”, – сказала она.

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