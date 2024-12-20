Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Опрос показал, что англоязычные жители Квебека чувствуют себя более неуверенно

Опрос показал, что англоязычные жители Квебека чувствуют себя более неуверенно

Виктория Христова Дек 20, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Опрос показал, что англоязычные жители Квебека чувствуют себя более неуверенно отключены 1 Просмотров

В понедельник Статистическое управление Канады опубликовало самый подробный с 2006 года отчет о положении меньшинств, говорящих на официальных языках, по всей стране.

 

Опрос в Квебеке показал, что треть англоязычных жителей не решаются говорить по-английски на публике, и более четверти молодых англоязычных планируют покинуть провинцию в ближайшие пять лет.

Директор сети общественных организаций Квебека Сильвия Мартин-Лафорж сказала, что они были в числе тех, кто консультировался с агентством по проведению опроса, чтобы убедиться, что были заданы правильные вопросы.

“Этот отчет в большей степени отражает то, что нам нужно знать о нашем сообществе, потому что даже в 2006 году и раньше англоговорящее сообщество на самом деле не считало себя меньшинством. Но теперь мы считаем”, – сказал Мартин-Лафорж.

Опрос, проведенный в 2022 году, показал, что 31% англоязычных сообщили, что за последние пять лет они испытывали нерешительность или неуверенность в том, что говорят по-английски, а 36% сообщили, что чувствуют дискриминацию или несправедливое обращение по языковому признаку, когда совершают покупки, ходят в банк или на работу.

В ходе опроса также изучалось чувство принадлежности, которое испытывают носители английского языка в Квебеке, и было установлено, что 62% в первую очередь идентифицируют себя с английским сообществом, 24% ощущают равную принадлежность к обоим официальным языкам, 6% в большей степени относятся к франкоязычному сообществу, а 8% не идентифицируют себя ни с одним из официальных языков.

Мартин-Лафорж сказал, что англоязычное сообщество стало более незащищенным из-за ужесточения языковых законов и того, как это влияет на такие англоязычные учреждения, как учреждения в сфере образования и здравоохранения.

“Все это вызывает беспокойство по поводу того, смогу ли я продолжать жить здесь? Хорошо ли мне здесь живется? Могу ли я здесь играть или ходить в школу?” – сказала она.

Опрос также показал, что 14 процентов взрослых заявили, что планируют покинуть Квебек в ближайшие пять лет. Среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель достигает 25%.

Марина Булос-Уинтон, исполнительный директор агентства по трудоустройству молодежи и предпринимателей YES, сказала, что молодые люди будут искать работу, а найти хорошую работу в Монреале становится все сложнее, особенно из-за ужесточения языковых законов на рабочем месте.

“Из всех регионов Квебека в Монреале самый высокий уровень безработицы. Обычно это Магдаленовы острова, а в Монреале уровень безработицы составляет 8,6%. Это поразительно”, – сказала она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*