Как взять кредит без необходимости погашения?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы превратить ваш дом в источник дохода, продолжая при этом жить в нем?

Обратная ипотека — это финансовое решение, которое набирает популярность в Квебеке, хотя и остается малоизвестным.

Что такое обратная ипотека? Обратная ипотека позволяет собственнику дома получить деньги под залог дома при этом ежемесячные выплаты не требуются, пока вы проживаете в своем доме. В зависимости от вашей ситуации вы можете получить доступ до 55% стоимости вашей недвижимости.

Обратная ипотека может помочь пенсионерам сохранить свой уровень жизни, одновременно получая доступ к капиталу из своей собственности. Полученные средства можно использовать по своим потребностям: на ремонт дома, погашение существующих долгов или улучшение качества жизни на пенсии. Обнадеживает тот факт, что вам никогда не придется выплачивать сумму, превышающую стоимость вашего имущества, даже если накопленный долг превышает эту стоимость.

Вы не понимаете, как это банк так рискует? А он не рискует! Цены на дома растут и банк уверен на 100%, что получит свои деньги с процентами в будущем.

Какие основные требования для получения права на обратную ипотеку? Минимальный возраст: вам и вашему супругу должно быть не менее 55 лет. Местоположение: Дом должен быть идеально расположен в крупном центре города, чтобы гарантировать его ликвидность. Тип проживания: Ваш дом должен быть вашим основным местом жительства. Обязанности: Вы должны содержать свой дом в хорошем состоянии, платить налоги на недвижимость и страховку дома. Деньги можно получить как частями, так и единовременно. Погашение заемного капитала и процентов производится только в момент продажи, переезда или смерти.

Какие последствия? Хотя обратная ипотека удобна, в будущем она требует определенных затрат, которые следует учитывать. Накопление невыплаченных процентов может оказаться дорогостоящим. Давайте возьмем конкретный пример: если вы одолжите 50 000 $ под процентную ставку 7% и ничего не погасите в течение 10 лет, сумма задолженности достигнет 98 358$, которые будут вычтены из стоимости дома его продаже. Таким образом в случае смерти, наследники получат меньше, чем могли бы получить. Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года. Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

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