С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Наша зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День зимнего солнцестояния отмечается 21 или 22 декабря в зависимости от года. Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам, в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия.

21 декабря отмечается Всемирный день баскетбола, официально установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/77/324) в августе 2023 года, с целью пропаганды спорта и физической активности в обществе.

В этот день поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в 5 веке.

Оставшись не у дел, в 1610 году Лжедимитрий II бежал под Калугу. Там он поссорился с Ураз-Магометом и велел утопить касимовского хана. В ответ на это, 21 декабря 1610 года друг казненного, князь Урусов, зарубил самозванца саблей во время охоты.

Первый номер популярного общенационального еженедельного иллюстрированного журнала «Огонёк» вышел в свет 21 декабря 1899 года как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости», которую выпускал в Санкт-Петербурге крупный издатель С. Проппер.

Академия Российского телевидения за наиболее значительные достижения в области телевизионного искусства 21 декабря 1994 года учредила ежегодную премию «ТЭФИ» (от ТелеЭФИр), с целью сохранения и развития лучших традиций российского телевидения.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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