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Канадская армия

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих на территории Польши

Степан Артемьевский Дек 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих на территории Польши отключены 2 Просмотров

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих на территории Польши, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 18 декабря. Этот комментарий был сделан после его встречи с канадским министром обороны Уильямом Блэром.

 

«Наши связи укрепляются, и отношения между Польшей и Канадой никогда не были столь позитивными, как сейчас», — отметил Косиняк-Камыш. «Это особенно касается взаимодействия в сфере безопасности, сотрудничества между нашими вооруженными силами, присутствия канадских войск в стране, их поддержки Украины и заботы о безопасности восточного фланга НАТО, включая совместные тренировки с польскими солдатами и обучение украинских военнослужащих».

В свою очередь, Блэр сообщил, что посетил канадских военных в Польше. «Я имел возможность увидеть своих солдат, которые совместно с польскими коллегами обучают украинские медицинские и инженерные команды. Каждый из них передал мне слова благодарности за поддержку и гостеприимство», — добавил он.

Косиняк-Камыш также отметил, что на польской территории прошли подготовку 25 тысяч украинских военнослужащих, что составляет треть от общего числа обученных солдат НАТО.

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