“Верить нельзя солгать” и смотреть нельзя пропустить!

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Лена — учительница начальных классов. Она замужем за бизнесменом Вадимом, и ее счастье омрачает лишь отсутствие детей, но ни лечение, ни несколько попыток ЭКО не приносят результатов. Лена тяжело переживает неудачу и поначалу не замечает странностей в поведении мужа. Но вскоре понимает, что ее брак — ложь. Она узнает, что у Вадима есть любовница и что она готова сражаться за Вадима не на жизнь, а на смерть…

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Тайны следствия 24

В Следственном комитете Заневского района все обсуждают одну новость — Ковин уходит на пенсию. Все предполагали, что его место займет Мария Сергеевна. Но руководителем неожиданно назначают нового человека — полковника Алексея Горчакова, отношения с которым у Швецовой сразу не заладились. В личной жизни Марии Сергеевны тоже происходит знаковое событие: Васнецов делает ей предложение и предлагает переехать в новую квартиру, которую он уже успел обставить. Увидев у Швецовой кольцо на пальце, Платонов осознает, что Мария Сергеевна все еще ему небезразлична.

Пустые города

Виктор Пугачёв возвращается из-за границы в родной город, в котором почти никто ему не рад, потому что когда-то он привез заразную болезнь, дав старт эпидемии.

Еще пять лет назад он вместе с коллегами Германом Латниковым, Леонидом Дорожкиным и Никитой Шаталиным служил в оперативном отделе уголовного розыска Северонефтянска под началом Давида Егизаряна. Всех четверых «попросили» со службы после инцидента, когда из сейфа в отделе пропала крупная сумма денег, конфискованная в качестве вещдока, которую не успели передать на хранение. Тем самым отдел Егизаряна остался совершенно оголенным, и, предполагая, что город скоро могут закрыть на карантин и придётся столкнуться с ростом преступности, он решает собрать обратно свой старый отдел. Однако быстро выясняется, что ничего, кроме удостоверений дружинника, предложить бывшим операм он не может…

Персональный ассистент

Ольга Богомолова — персональный ассистент руководителя крупной строительной компании “Воронков Групп” Вадима Петровича Воронкова. Она так много знает о своем начальнике, что может контролировать или в любой момент разрушить до основания его жизнь. И у нее на это есть серьезные основания. Однако жизнь редко делится на черное и белое. В итоге перед Ольгой встает выбор: отомстить за личную трагедию и завершить задуманное или простить Воронкова и, возможно, взглянуть на него по-другому.

Полярный папа

Марина — сотрудник агентства по организации праздников и мать-одиночка. Из-за авантюр своего мужа Дэна Марине пришлось продать свою квартиру. И теперь она вынуждена вместе с детьми-близняшками Мишей и Зоей скитаться по съемным квартирам. Во время очередного переезда Марина находит дневник Зои и узнает, что дети затеяли побег из дома. Через месяц им исполняется восемь лет, и единственный подарок, о котором они мечтают, — увидеть папу, которого они совсем не помнят. Продавая квартиру, Марина поставила условие, что Дэн больше никогда не появится в ее жизни и жизни детей. Поэтому она просит свою подругу и начальницу Стеллу найти актера на роль отца-полярника. Он порадует близняшек и снова уедет на полюс в очередную экспедицию на много лет. Так в жизни Марины, Миши и Зои появляется Глеб. Вот только он никакой не актер, а самый настоящий полярник.

Балабол 8

В новом сезоне Саня Балабин вновь столкнётся с самыми разными делами и не раз подвергнет себя смертельной опасности. В его жизни неожиданно появится дядя Митя – бывший подполковник милиции, с его подачи Саня когда-то и пошёл на службу. Он предается воспоминаниям и вмешивается в дела главного героя, только делает это так, как привык это делать 30 лет назад, в дни своей милицейской молодости. Марьям, вернувшаяся в город в предыдущем сезоне, открыла в городе своё охранное агентство, и рядом с ней всегда молодой и симпатичный заместитель. У Кузнечика и Маши снова проблемы в личной жизни, а Зоя и Джордж даже в самые ответственные моменты в жизни умудряются попадать в переделки.

Полярный 4

В этот раз Полярный покоряет иностранцев. Партнеры из Китая предлагают инвестировать в город хорошие деньги, создать новые рабочие места и наладить культурный обмен. Новый мэр Полярного, Раиса Борисовна, очень жаждет заполучить договор с зарубежными инвесторами, ведь так ей светит высокая должность в Москве. Однако Витя замечает у одного из китайских партнеров татуировку, которую в 90-е носила мафиозная группировка “Черный дракон”. Он догадывается, что мафия использует инвестиции как прикрытие для своей нелегальной деятельности в Полярном. Сможет ли Витя одолеть влиятельную преступную группировку? И осмелится ли он рискнуть всем, чтобы спасти полюбившийся ему городок?

Первые на деревне

Участники телешоу — известные блогеры и инфлюэнсеры. Они привыкли к гламурной жизни, о самых привлекательных сторонах которой сообщают своим подписчикам. Но им предстоит на время забыть про глянец и роскошь и постараться выжить в обыкновенной деревне. Героев реалити-шоу “Первые на деревне” ждет перевоспитание в российской экологической глубинке, работа наравне с деревенскими жителями и возвращение к корням. Смогут ли известные персонажи социальных сетей существовать без привычных удобств?

Звезды в джунглях

Селебрити отправятся в самые настоящие джунгли, чтобы показать себя, не ударить в грязь лицом и не стать добычей анаконды или ягуара. И главное, свой денежный приз участники будут копить сами! В шоу “Звезды в джунглях” примут участие 19 популярных артистов. С первого дня в лагере в джунглях будут проживать 10 человек, а остальные будут появляться после ухода кого-то из первого состава. Главная задача участников — заработать монеты на сложных испытаниях, которые можно потратить на еду или забрать в качестве денежного приза — все зависит от выбора звезд. Максимальный выигрыш может составить более 30 миллионов рублей! Каждую неделю кто-то из участников покидает проект на традиционном для такого формата голосовании, а это значит, что зрители снова будут свидетелями интриг, конфликтов, коалиций, заговоров и всего того, что делает классное реалити настоящим реалити!



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