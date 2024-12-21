Рыбоводы Канады раскритиковали решения властей как неразумные

Закрытие ферм для разведения рыбы обойдется в C$9 миллиардов. Данное заявление ассоциации производителей лосося Британской Колумбии (BCSFA) было опубликовано 17 декабря в издании The Western Producer.

«Запрет на разведение лосося в морских садках в Британской Колумбии к 2029 году является шагом, продиктованным политическими благами, а не разумным планированием.

Эта политика игнорирует последствия для тысяч работников, коренных сообществ и экономики в целом», — заявили в BCSFA.

Производители рыбы из Британской Колумбии выражают озабоченность по поводу продовольственной безопасности страны, полагая, что отказ от садков приведет к утрате 400 миллионов порций рыбы в год.

«BCSFA призывает правительство Трюдо пересмотреть этот опрометчивый шаг и сотрудничать с коренными сообществами, чтобы найти решения, которые будут ориентированы на создание рабочих мест, экономический рост и долговременную стабильность. Власти должны учесть мнения рыбоводов и сообществ, а не поддаваться влиянию активистских групп, выступающих против разведения лосося», — говорится в заявлении.

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