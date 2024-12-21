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Орехи

Монреальское исследование: алкоголь может усугубить аллергическую реакцию на орехи

Виктория Христова Дек 21, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреальское исследование: алкоголь может усугубить аллергическую реакцию на орехи отключены 1 Просмотров

Новые итоги исследования предупреждают людей с аллергией на орехи и могут оказать помощь в диагностике и экстренной помощи при анафилаксии.

 

Работа доктора Моше Бен-Шошана из Университета Макгилла показала, что потребление алкоголя связано с более серьезными реакциями на ореховые аллергии.

Даже напитки с ореховым вкусом могут содержать следы потенциальных аллергенов, что увеличивает вероятность опасной реакции.

Исследование выявило связь между триггерами и симптомами анафилаксии — опасной аллергической реакции, способной привести к летальному исходу в течение считанных минут.

Основным триггером служит пища (более половины случаев).

Орехи могут вызывать ощущение сдавленности в горле, в то время как укусы насекомых часто приводят к сердечным проблемам, таким как падение артериального давления.

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