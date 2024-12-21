Канада направит на Украину военных советников по гендерному равенству

«Гендерный консультант обычно занимает военную должность, в то время как координатор по гендерным вопросам выполняет частичную занятость; такие роли необходимы для оказания поддержки командирам в реализации гендерных аспектов как в институциональных, так и в оперативных условиях», — отмечается в отчете канадского Министерства обороны.
Однако данная инициатива не получила однозначной поддержки, поскольку некоторые военные выражают негативное отношение к ней.
Они считают, что эти меры могут способствовать ненужной бюрократизации работы вооруженных сил.
Кроме Украины и Гаити, Канада также применяет эту политику в отношении вооруженных формирований в Польше и Латвии.
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