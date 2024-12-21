Канада направит на Украину военных советников по гендерному равенству

Канада отправит военных советников по вопросам гендерного равенства в Украину и Гаити, что станет частью стремления страны интегрировать соответствующие концепции в международную деятельность.

«Гендерный консультант обычно занимает военную должность, в то время как координатор по гендерным вопросам выполняет частичную занятость; такие роли необходимы для оказания поддержки командирам в реализации гендерных аспектов как в институциональных, так и в оперативных условиях», — отмечается в отчете канадского Министерства обороны.

Однако данная инициатива не получила однозначной поддержки, поскольку некоторые военные выражают негативное отношение к ней.

Они считают, что эти меры могут способствовать ненужной бюрократизации работы вооруженных сил.

Кроме Украины и Гаити, Канада также применяет эту политику в отношении вооруженных формирований в Польше и Латвии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.