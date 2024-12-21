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Новости В Канаде заявили, что страна становится ключевым поставщиком титана в США
Фото: https://titanmedical.ru/

В Канаде заявили, что страна становится ключевым поставщиком титана в США

Степан Артемьевский Дек 21, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде заявили, что страна становится ключевым поставщиком титана в США отключены 1 Просмотров

 Канада объявила о своем намерении стать ведущим поставщиком титана для США, решив вытеснить Россию с этой позиции.

 

Министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что страна активно работает над укреплением своих позиций на североамериканском рынке титана.

«Мы осуществляем вытеснение России как основного поставщика титана. Этот металл используется для производства порошка, который, в свою очередь, необходим для 3D-печати деталей. Напечатанные компоненты могут быть использованы для ремонта самолетов на американских авианосцах, что является отличным примером нашего стратегического партнерства с США», — отметил Шампань в подкасте газеты Politico.

Стратегические отношения между Канадой и США стали объектом обсуждения после критических заявлений избранного президента США Дональда Трампа о канадских товарах и угроз введения пошлин.

Шампань выразил обеспокоенность возможным негативным воздействием таких пошлин на рынок и потребителей.

В февраля Канада наложила санкции на крупнейшего производителя титана в мире – компанию «ВСМПО-Ависма», но в апреле стало известно, что Airbus получила разрешение использовать российский титан, несмотря на ограничения.

Некоторые поставщики Bombardier также продолжают закупать российский металл, что побудило компанию запросить также  исключение у канадских властей.

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