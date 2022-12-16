Книги с предновогодним настроением: готовимся к праздникам!

Разножанровая подборка книг с настроением зимы, ожидания предновогоднего чуда, переживаний и светлой радости. Многие заставляют задуматься о жизни и своей роли в ней – это именно то, что нам нужно в эти замечательные зимние дни…

Разножанровая подборка книг с настроением зимы, ожидания предновогоднего чуда, переживаний и светлой радости. Многие заставляют задуматься о жизни и своей роли в ней – это именно то, что нам нужно в эти замечательные зимние дни…

“Санта -Хрякус” Терри Пратчетт. Юмористическое фэнтези английского писателя. Почему “хрякус”, а не “Клаус”? Да потому что господин Смерть из Плоского мира решил заменить основного разносчика подарков и поздравить всех лично! И в этом ему должна помочь его внучка – да, внучка смерти – Сьюзан.

“Рождество и красный кардинал” Фэнни Флэгг. Атмосферный, светлый, рождественский роман, дарящий надежду в канун самого судьбоносного праздника. Душевная рождественская история про человека, который начал жить только когда узнал, что умирает. Необычные хроники маленького городка “Затерянный Ручей” с напылением волшебства, подобное перерождению в нового человека.

“Ежевичная зима” Сара Джио. Драма, происходящая не в рождество, а в большой снегопад, когда пропадает дитя. Мать его так и не находит. Другая история молодой девушки, узнавшей о трагедии матери и ребенка, понимает, что напрямую с ней связана… История удивительная, трогательна и глубока своим умением затронуть каждое сердце…

“В канун Рождества” Розамунда Пилчер. Восхитительное чтиво, уносящее вас в самое чудное чудо – Рождество, в его самую суть, в его легкость, в его Шотландскую магию – по ту сторону стеклянного шара, где вы обновитесь, преобразуетесь и выпорхните эльфом, готовым творить чудеса вокруг себя…

“Снежный ангел” Гленн Бек. Самая рождественская книга, потому что именно в Рождество, пройдя долгий мучительный путь, наконец-то двое поняли суть рождества и любви. Герои долго искали друг друга, пройдя немыслимые испытания и все-таки нашли – именно в Рождество. Очень трогательная история, которая просится поселиться в сердце…

“Зимняя сказка” Марк Хелприн. Действие романа происходит в мистическом Нью-Йорке. В 2014 году роман был экранизирован. Жанр романа – магический реализм. Любовь, способная повернуть время вспять и даже воскресить из мертвых. Возможность окунуться в романтизм с мельчайшими деталями, в сказку без конца…