Гуляем по Монреалю: дворцы и замки нашего города

Немного о дворцах и замках нашего Монреаля

Дворец Юстиции – один из многих архитектурных памятников Монреаля периода Старой Европы. Сооружение входит практически во все туристические маршруты города и является одним из немногих достопримечательностей города, к которой отправляются на экскурсию в первую очередь. Это четырехэтажное здание, построенное в викторианском стиле, не только прекрасно уживается с современными архитектурными сооружениями города по соседству, такими как как монреальский научный центр, но и может произвести неизгладимое впечатление как на любителей истории, так и на самых притязательных туристов.

Дворец искусств – это основное место проведения различных выставок и показов в городе Монреаль, Канада. Он располагается в восточной части центра города, между улицами Святой Екатерины и Мейсонвью. Его спроектировали и построили по инициативе мера города Жана Драпау, как часть проекта по расширению культурного центра города. Первая часть комплекса была открыта 21 сентября 1963 года, со временем к нему было достроено здание театра и уже 28 мая 1992 года состоялось открытие обновленного комплекса. В 2011 году к нему был добавлен зал для выступлений симфонического оркестра Монреаля. В состав этого комплекса сейчас входит пять зданий, все они объединены подземным торговым центром со станцией метро. Дворец искусств включает в себя множество заведений: оперу, театр, кинотеатр, камерную сцену, презентационные залы, музей современного искусства. Также на его территории находится великолепный фонтан и множество водных каскадов. Здесь проходит множество интереснейших мероприятий, например, каждое лето во Дворце искусств проводится Международный фестиваль Джаз-де-Монреаль.

Замок Dufresne – это бывшая резиденция братьев Мариуса и Оскара Дюфренс. Изначально он был разделен на два отдельных домашних хозяйства. Братья были богатыми франко-канадскими предпринимателями, которые сыграли важную роль в истории Монреаля. Замок был объявлен историческим памятником в 1976 году. Дизайн замка был разработан парижским архитектором Жюлем Ренардом. Строительство дворца проходило с 1915 до 1918 годы. Интерьер замка был оформлен в готическом стиле и украшен серией оригинальных фресок. Его потолок пестреет картинами Гвидо Нинчери. С 1979 по 1997 годы в замке располагался Монреальский музей декоративного искусства. В настоящее время сооружение представляет собой исторический музей, в котором посетителям демонстрируется антикварная мебель бывшей резиденции братьев Дюфренс.

В окрестностях Старого Монреаля находится невероятной красоты замок Рамзея, носящий имя губернатора Монреаля – Клода де Рамзея. Сооружение было построено в качестве резиденции для губернатора в 1705 году. На сегодня замок является старейшим музеем, который без сомнения стоит посетить. К сожалению, постройка претерпела ряд реставрационных работ, которые потребовались чтобы воссоздать первоначальный вид. Башня замка, возведенная в 1903 году, завораживает своей прекрасной архитектурой, и не может не вызывать восхищения. Здание является первым историческим памятником Правительства Квебека.

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