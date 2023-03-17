Средиземноморская диета снижает риски деменции на 23%

Новое исследование является одним из крупнейших в своем роде — участниками стали более 60 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение десяти лет.

Коррекция образа жизни остается одним из главных инструментов профилактики деменции — неизлечимого нейродегенеративного заболевания. Врачи рекомендуют пересмотреть уровень физической активности, социализации, а также питания. В настоящее время многие небольшие исследования показали пользу средиземноморской диеты для профилактики деменции. Теперь ученые из Ньюкаслского университета подтверждают эти выводы результатами крупного длительного исследования.

Ученые проанализировали, насколько характер питания участников соответствовал средиземноморской диете, богатой морепродуктами, овощами, фруктами и орехами. Дополнительно учитывались генетические риски деменции добровольцев. Пользу подтвердили для всех людей, которые придерживались средиземноморской диеты. Такое питание снижало риски деменции на 23%.

«Средиземноморская диета с высоким содержанием здоровой растительной пищи может быть важным инструментом профилактики деменции среди населения», — заключили ученые. Они рекомендуют ее всем людям, которые хотят улучшить свое состояние здоровья. Средиземноморская диета богата фруктами, овощами, зеленью, орехами, бобовыми, морепродуктами, оливковым маслом. Красное мясо и насыщенные жиры должны быть сведены к минимуму.

Главным образом ученые оценивали уровень полифенолов, ревсератрола, каратоноидов, селена, витамина В12, жирных кислот и их соотношение в организме.

Ранее другие исследователи показали, что средиземноморская диета минимизирует риски смертности от любых причин, а также быстро снижает симптомы депрессии. Вместе эти и другие данные позволяют врачам рассматривать данный тип питания в качестве ведущей меры профилактики старения наряду с физически активным образом жизни.