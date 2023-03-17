Что делать, если оценка вашей недвижимости кажется слишком высокой?

Вам кажется, что стоимость вашей собственности растет, по крайней мере, по оценке города, что налагает на вас чрезмерное налоговое бремя? Битва не проиграна заранее.

По крайней мере, такова позиция Пьера Паже, основателя “Монреаль для всех”, организации, миссия которой заключается в улучшении процесса оценки земли в городе и оказании помощи владельцам, которые сталкиваются с негативной реакцией из-за неправильной оценки.

«Городской службе оценки недвижимости не хватает сотрудников», – считает г-н Паже. Таким образом, у города больше нет средств для посещения всех объектов недвижимости, как в прежние времена, чтобы провести точную оценку земли. Скорее, они будут действовать путем сравнения с другими аналогичными объектами поблизости.

Однако этот метод был бы неточным и мог бы привести к искажению реальной рыночной стоимости здания и установленной городом, поскольку последняя используется для оценки суммы муниципальных налогов, подлежащих уплате владельцем.

По словам г-на Паже, непрозрачность процесса оценки города также является проблемой. «В нем очень много недостающей информации. Мы не можем знать, какие элементы были приняты во внимание»,-жалуется он.

Подача заявки на переоценку в город возможна, но с этим связаны определенные затраты. Чтобы получить представление бесплатно, прежде чем приступить к бюрократическому процессу подачи заявки на переоценку, “Монреаль для всех” предоставляет общественности несколько инструментов.

“Монреаль для всех” предлагает бесплатные и открытые для общественности информационные семинары. Благодаря им мы узнаем, как лучше всего оспорить оценку города, особенно с помощью бывших оценщиков, которые знают систему изнутри. «Мы должны были помочь как минимум 400-500 владельцам за эти годы добиться успеха», – говорит г-н Паже. Только во время последней земельной роли «у каждого второго землевладельца была переоценка в меньшую сторону”.

“Монреаль для всех” также активно работает над развитием системы. Регулярно контактируя с финансовым комитетом Монреаля, она выносит рекомендации с целью сделать систему более справедливой и прозрачной. Например, еще до того, как такие проекты были предложены федеральным правительством, агентство уже направило предложение о повышении налогов для иностранных инвесторов в недвижимость, которые не проживают в городе.

Кроме того, г-н Паже утверждает, что разработал подробный план по созданию программы, которая позволила бы перегруженным владельцам задерживать уплату налогов. Этот план вскоре будет представлен в Квебеке по рекомендации городского совета Монреаля.

В ближайшее время агентство примет участие в собрании по реформе муниципального налогообложения, на котором оно вынесет 28 рекомендаций, подготовленных его экспертами, в том числе одну, направленную на расширение доступа к информации о том, что было оценено для определения стоимости земельной собственности.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы