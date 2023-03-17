Что делать, если оценка вашей недвижимости кажется слишком высокой?

По крайней мере, такова позиция Пьера Паже, основателя “Монреаль для всех”, организации, миссия которой заключается в улучшении процесса оценки земли в городе и оказании помощи владельцам, которые сталкиваются с негативной реакцией из-за неправильной оценки.
«Городской службе оценки недвижимости не хватает сотрудников», – считает г-н Паже. Таким образом, у города больше нет средств для посещения всех объектов недвижимости, как в прежние времена, чтобы провести точную оценку земли. Скорее, они будут действовать путем сравнения с другими аналогичными объектами поблизости.
Однако этот метод был бы неточным и мог бы привести к искажению реальной рыночной стоимости здания и установленной городом, поскольку последняя используется для оценки суммы муниципальных налогов, подлежащих уплате владельцем.
По словам г-на Паже, непрозрачность процесса оценки города также является проблемой. «В нем очень много недостающей информации. Мы не можем знать, какие элементы были приняты во внимание»,-жалуется он.
Подача заявки на переоценку в город возможна, но с этим связаны определенные затраты. Чтобы получить представление бесплатно, прежде чем приступить к бюрократическому процессу подачи заявки на переоценку, “Монреаль для всех” предоставляет общественности несколько инструментов.
“Монреаль для всех” предлагает бесплатные и открытые для общественности информационные семинары. Благодаря им мы узнаем, как лучше всего оспорить оценку города, особенно с помощью бывших оценщиков, которые знают систему изнутри. «Мы должны были помочь как минимум 400-500 владельцам за эти годы добиться успеха», – говорит г-н Паже. Только во время последней земельной роли «у каждого второго землевладельца была переоценка в меньшую сторону”.
“Монреаль для всех” также активно работает над развитием системы. Регулярно контактируя с финансовым комитетом Монреаля, она выносит рекомендации с целью сделать систему более справедливой и прозрачной. Например, еще до того, как такие проекты были предложены федеральным правительством, агентство уже направило предложение о повышении налогов для иностранных инвесторов в недвижимость, которые не проживают в городе.
Кроме того, г-н Паже утверждает, что разработал подробный план по созданию программы, которая позволила бы перегруженным владельцам задерживать уплату налогов. Этот план вскоре будет представлен в Квебеке по рекомендации городского совета Монреаля.
В ближайшее время агентство примет участие в собрании по реформе муниципального налогообложения, на котором оно вынесет 28 рекомендаций, подготовленных его экспертами, в том числе одну, направленную на расширение доступа к информации о том, что было оценено для определения стоимости земельной собственности.
Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы