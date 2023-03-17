В Париже акция против пенсионной реформы приблизилась к Елисейскому дворцу

Пенсионный возраст во Франции увеличен с 62 до 64 лет, объявила премьер-министр страны Элизабет Борн 16 марта на заседании Нацсобрания в Париже.

Пенсионный возраст во Франции увеличен с 62 до 64 лет, объявила премьер-министр страны Элизабет Борн 16 марта на заседании Нацсобрания в Париже.

Власти Франции решили принять закон о повышении пенсионного возрасти в парламенте без голосования. Парламентарии долго не давали Борн выступить, заглушая ее слова криками.

Возле здания проходят протесты, скандируют «Макрона — в отставку». У главного входа в здание Нацсобрания Франции в Париже и на близлежащих мостах дежурят полицейские, прибывает подкрепление

Граждане, принимающие участие в Париже в акции против пенсионной реформы, переместились от здания Национального собрания Франции на площадь Согласия, которая расположена недалеко от Елисейской дворца.

Корреспондент сообщает, что в акции принимает участие несколько сот человек, включая представителей ведущих профсоюзов страны. Протестующие, которые ранее собрались у здания Национального собрания, перешли на другой берег Сены на площадь Согласия, где принимают участие в статичной забастовке.

Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона и отмены пенсионной реформы. Акция протеста проходит под контролем полиции и жандармов.