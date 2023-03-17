Музеи в Канаде назвали колониальными учреждениями

Руководство для дискуссии по обновлению музейной политики 1990 года, в котором канадские музеи названы «колониальными учреждениями», выпустило министерство канадского наследия при премьер-министре Джастине Трюдо.

В пятой теме для обсуждения министерство предложило обсудить, не должны ли музеи «понимать деколонизацию и использовать технологии для роста и поддержания цифровых коллекций, одновременно смягчая угрозы изменения климата и стихийных бедствий».

«Музеи — это колониальные учреждения», — написано в другой части руководства, где музеи обвиняются в том, что они «собирали и сохраняли имущество коренных народов и останки предков, а также увековечивали рассказы, которые исключали голоса и вклад коренных народов, инуитов и метисов».

Один из способов, которым это можно исправить, — это «репатриация вещей», перемещение предметов из «колониальных» музеев в пространства, которыми управляют те, кому артефакты изначально принадлежали.

Далее министерство предположило, что канадские музеи недостаточно привержены «справедливости, разнообразию и инклюзивности», и призвало их выделить всех членов общества.

«На протяжении многих лет музеи решали, что приобретать, что выставлять и чьи истории рассказывать, — говорится в сообщении. — Благодаря этим действиям музеи способствовали исключению голосов, которые основное общество того времени не хотело признавать. Цветные люди, люди с ограниченными возможностями, иммигранты, сообщества 2SLBGTQI+, религиозные меньшинства, сообщества меньшинств, говорящих на официальном языке, и даже люди из с разным экономическим статусом часто маргинализировались или исключались из музейных коллекций и экспонатов».

Затем руководство переключило внимание на работу музеев, сначала утверждая, что рабочая сила недостаточно «разнообразна». Далее в нем говорилось, что «как надежный источник информации музеи могут помочь в просвещении общественности и стимулировать обсуждение таких вопросов, как изменение климата, справедливость, разнообразие и инклюзивность», предполагая, что эти ценности должны быть частью скрытых от глаз действий».

По мере того, как рекомендуемое обновление Музейной политики 1990 года продолжает проходить процесс консультаций, представители общественности, партнеры из числа коренных народов, группы защиты интересов и другие лица будут иметь возможность высказать свое мнение.