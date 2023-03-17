На бирже ICE стабилизировалась цена на нефть

Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется выше отметки $74 за баррель на Лондонской бирже ICE 16 марта.

Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется выше отметки $74 за баррель на Лондонской бирже ICE 16 марта.

Стоимость фьючерсов североморской нефти с поставкой в мае к концу европейских торгов составила $74 за баррель, что на 0,5% выше значения предыдущего дня. Цена фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов колеблется в диапазоне $72-$74,9 за баррель, стабилизировавшись на уровне конца ноября 2021 года.

Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в апреле составила на Нью-Йоркской товарной бирже $67,9 за баррель, что на 0,5% выше значения закрытия предыдущего дня.

Стабилизация цен на нефть происходит на фоне снижения добычи сырья в мире. Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI выросла на $0,8 за баррель, согласно данным Нью-Йоркской товарной биржи на утро 16 марта.

Стоимость апрельских фьючерсов West Texas Intermediate crude в ходе азиатских торгов на бирже NYMEX составила $68,4 за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущего дня торгов. В предыдущий день торгов цена фьючерсов западнотехасской нефти упала на 5,2%, достигнув уровня, отмеченного в начале декабря 2021 года.

Стоимость апрельских фьючерсов нефти марки WTI выросла на $0,8 за баррель, согласно данным Нью-Йоркской товарной биржи на 8:20 мск 16 марта.

Стоимость апрельских фьючерсов West Texas Intermediate crude в ходе азиатских торгов на бирже NYMEX составила $68,4 за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущего дня торгов. В предыдущий день торгов цена фьючерсов западнотехасской нефти упала на 5,2%, достигнув уровня, отмеченного в начале декабря 2021 года.