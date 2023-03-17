Может ли любой канадский банк внезапно обанкротиться?

Вопрос, который вдруг взволновал очень многих — а могут ли обанкротиться канадские банки. И если да, то что будет с нашими сбережениями?

Если пришлось бы одним словом отвечать на вопрос о возможном банкротстве канадаского банка, то ответ краток: «Да!» («Да, может рухнуть» – уже три слова).

Вопрос этот возник сегодня, конечно же, не на пустом месте, а после трёх банкротств крупных американских банков и с лихорадочных действий финансовой системы США по спасению ешё нескольких — только вчера пришла новость о том, что несколько банков решили пожертвовать десятки миллиардов долларов на поддержку ещё одного закачавшегося банка, а правительство, со своей стороны, начало вливание средств в финансовые учреждения, которые показывают признаки «усталости».

В Канаде пока проблема банкротства банков не стоит, хотя какие-то меры правительство страны тоже принимает в связи с прямым влиянием гибели Silicon Valley Bank на канадские компании и биржу.

Но Канада следит за ситуацией внимательно, а система мер на случай банкротства одного из канадских банков разработана давным-давно.

Во-первых, в случае резкого ухудшения финансового положения одного из банков, Закон позволяет тут же, без промедления, без особых проволочек, объединить его с сильным банком, и подобным слиянием вывести из-под удара вкладчиков. Согласно Закону, новый банк в таком случае полностью берёт на себя обязательства перед клиентами. В случае нехватки средств и у нового банка, государство тут же может помочь ему материально и субсидировать.

Но по предыдущему пояснению необходимо уточнить, что слияние должно произойти по взаимному желанию. То есть, крепкий банк должен выразить желание приобрести банк, который находится на грани краха или же уже рухнул. Власти сделают всё, попытаясь уговорить потенциальных участников процесса приобрести развалившийся банк, но если покупателя не найдётся, согласно Закону, правительство имеет право тут же взять рухнувший банк под опеку и влить в него средства и бюджета, поддерживая наплаву до тех пор, пока ситуация не наладится (та же система действует и в США).

Но если эти меры не помогают, если приходится ликвидировать активы, то все вкладчики выстраиваются в очередь на возмещение. Приоритет отдаётся наиболее нуждающимся, но вот какие критерии позволяют определить «наиболее нуждающихся», ответить сложно. Пока представители финансовой власти Канады заверяют, что у всех вкладчиков в случае маловероятного, но возможного банкротства их банка есть «весьма неплохие шансы на возврат своих средств».

В случае, если ни собственных средств обанкротившегося банка, ни грантов недостаточно, в игру вступает Общество страхования вкладов (Société d’assurances-dépôts du Canada). Эта государственная организация гарантирует на сегодня возврат сумм до 100 тысяч долларов каждому вкладчику по каждому вкладу, включая юридические и физические лица. Эти суммы гарантируются по всем вкладам, как в канадских долларах, так и в иностранной валюте. Но есть важное исключение: вклады в финансовые компании, в акции и облигации, в биржевые вклады и в криптомонеты не застрахованы.

В Квебеке есть ещё одно важное исключение: Caisses Desjardins не являются членом Общества страхования вкладов. В принципе, для клиентов Desjardins дело не меняется, потому что их вклады до 100 тысяч долларов гарантируются Фондом Страхования вкладов (Fonds d’assurance-dépôts).

Активы обеих обществ по страхованию вкладов далеко не достаточны для полного возмещения расходов, если вдруг рухнут крупнейшие банки, но федеральное и провинциальные правительства гарантируют вливание финансов для полной компенсации.

Но хотя официально возмещение гарантируется в размере до ста тысяч долларов, на самом деле банковская система Канады достаточно солидна и крепка. Одним из отличий от банковской системы южного соседа является тот факт, что в Канаде приняты другие нормы и другой подход к банкам. Если в США насчитывается около трёх тысяч банков, которые часто никак не связаны между собой, которые действуют по одиночке и отвечают перед законами каждого штата, в Канаде всего чуть больше десятка банков, которые взаимодействуют друг с другом на всех уровнях (при всей конкуренции). Посему систему десятка банков, прочно поддерживающих друг друга гораздо сложнее пошатнуть, чем систему с тысячами отдельных банковских учреждений.

Так что, скорее всего, да почти наверняка, банкротство канадским банкам в обозримом будущем не грозит и наши вклады находятся под надёжным зонтиком.