Покушение на члена семьи Риззуто, далеко не первый удар по клану. Ожидаются ответные меры

Мафиозные разборки в Квебеке вновь на слуху. Покушение на члена семьи Риззуто считается началом новой войны между кланами.

Итак, силы охраны порядка в Квебеке замерли в настороженном ожидании. В Лавале, центре, где проживают главари мафии, совершено покушение на Леонардо Риззуто, одного из вождей монреальской мафии. И хотя мафиози уцелел, последствия не заставят себя ждать, в этом никто не сомневается, потому что сицилийская мафия спуску обидчикам не даёт, а уж кому, как не лидерам преступной группировки, знать, кто стоит за покушением.

Крёстный отец ехал на своём роскошном Мерседесе по шоссе 440, когда с его машной сблизилась другая, из которой были произведены выстрелы по Леонардо. По меньшей мере восемь пуль попали в автомобиль, были пробиты две шины, но сам Риззуто уцелел, получив лишь рану в ногу. Автомашина покушвшихся свернула с шоссе и скрылась. Возможно, в Мерседесе, кроме Риззуто, находился ещё один пассажир, но достоверно об этом неизвестно, так как водителю удалось довести машину до стянки, где его уже ожидали вызванные им на помощь бойцы клана.

В принципе, на этот момент есть три версии покушения — во первых, весьма вероятно, что удар нанесён кланом Райнальда Дежардана (Raynald Desjardins) – этот клан не в ладах, мягко говоря, с кланом Риззуто. С декабря 2011 году в результате покушений погибла дюжина мафиози клана Дежардан, все они, по всей видимости, стали жертвами сицилийцев. А клан Дежардан близок к калабрийской мафии, которая традиционно на ножах с сицилийской.

Согласно второй версии, покушение устроил клан Витторио Мирарчи (Vittorio Mirarchi). Это тоже калабрийцы, которые не любят сицилийцев. Они связаны с Дежарданом, но действуют независимо. Сам Мирарчи отсидел за попытку убийства крёстного отца Сальваторе Монтанья, совершённую в 2011 году.

По третьей версии, на Леонардо Риззуто совершили покушение его же соратники, которые рассорились с ним и которые хотят править сами.

Заметим, что сам Леонардо стал крёстным отцом сицилийцев после ухода со сцены трёх главных его соперников — брата, деда и зятя, которые были поочерёдно убиты. Леонардо 53 года, он последний сын основателя клана Вито Риззуто.