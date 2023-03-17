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Общество Криминал Мафия бессмертна. Даже в Квебеке. Покушение на Леонардо Риззуто
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Пострадавший автомобиль. Фото Максим Делан, агентство QMI.

Мафия бессмертна. Даже в Квебеке. Покушение на Леонардо Риззуто

Megan Jorgensen Мар 17, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 205 Просмотров

Покушение на члена семьи Риззуто, далеко не первый удар по клану. Ожидаются ответные меры

Мафиозные разборки в Квебеке вновь на слуху. Покушение на члена семьи Риззуто считается началом новой войны между кланами.

Итак, силы охраны порядка в Квебеке замерли в настороженном ожидании. В Лавале, центре, где проживают главари мафии, совершено покушение на Леонардо Риззуто, одного из вождей монреальской мафии. И хотя мафиози уцелел, последствия не заставят себя ждать, в этом никто не сомневается, потому что сицилийская мафия спуску обидчикам не даёт, а уж кому, как не лидерам преступной группировки, знать, кто стоит за покушением.

Крёстный отец ехал на своём роскошном Мерседесе по шоссе 440, когда с его машной сблизилась другая, из которой были произведены выстрелы по Леонардо. По меньшей мере восемь пуль попали в автомобиль, были пробиты две шины, но сам Риззуто уцелел, получив лишь рану в ногу. Автомашина покушвшихся свернула с шоссе и скрылась. Возможно, в Мерседесе, кроме Риззуто, находился ещё один пассажир, но достоверно об этом неизвестно, так как водителю удалось довести машину до стянки, где его уже ожидали вызванные им на помощь бойцы клана.

В принципе, на этот момент есть три версии покушения — во первых, весьма вероятно, что удар нанесён кланом Райнальда Дежардана (Raynald Desjardins) – этот клан не в ладах, мягко говоря, с кланом Риззуто. С декабря 2011 году в результате покушений погибла дюжина мафиози клана Дежардан, все они, по всей видимости, стали жертвами сицилийцев. А клан Дежардан близок к калабрийской мафии, которая традиционно на ножах с сицилийской.

Согласно второй версии, покушение устроил клан Витторио Мирарчи (Vittorio Mirarchi). Это тоже калабрийцы, которые не любят сицилийцев. Они связаны с Дежарданом, но действуют независимо. Сам Мирарчи отсидел за попытку убийства крёстного отца Сальваторе Монтанья, совершённую в 2011 году.

По третьей версии, на Леонардо Риззуто совершили покушение его же соратники, которые рассорились с ним и которые хотят править сами.

Заметим, что сам Леонардо стал крёстным отцом сицилийцев после ухода со сцены трёх главных его соперников — брата, деда и зятя, которые были поочерёдно убиты. Леонардо 53 года, он последний сын основателя клана Вито Риззуто.

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