Факты из самых разных областей знания. Как всегда, малоизвестные, но любопытные

Самые разные сведения из истории, очередной наш рассказ о том, что происходило в истории и как и чем живёт планета Земля сегодня.

Слово «каламбур» пришло в разные языки из Франции. Согласно самой известной версии, происходит оно от фамилии польского аристократа, который ужасно говорил по-французски, но любил всюду показывать уровень знания языка. У него часто выходили двусмысленные выражения, вызывавшие смех окружающих. Французская герцогиня, жившая при дворе польского короля Станислава, составила список выражений Каламбура и забавляла ими, по возвращении в Париж, французский двор. С тех пор фамилия и стала нарицательной.

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В русском языке слово «дорога», по мнению многих лингвистов, происходит от слова «драть» или «дергать», потому что при постройке дорог «выдирали» – выкорчевывали деревья.

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Первую прививку от оспы в России сделала императрица Екатерина Вторая себе и своему сыну Павлу, будущему императору, которому было на этот момент 14 лет.

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Система сберегательных касс в России была учреждена императором Николаем Первым указом от 30 октября 1841 года «с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом».

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Один из самых удивительных случаев взаимоотношений и в чем-то даже симбиоза разных животных, это отношения черепах Ниабарских островов (Индийский океан) и дельфинов. Черепахи, в период кладки, не выходят на берег, а плавают около него до тех пор, пока дельфины не подадут им знак, что берег безопасен, там нет врагов черепах. Затем дельфины охранают маленьких черепашек, отгоняя от них прожорливых рыб, когда малютки плавают у берега. А что получают взамен дельфины, до сих пор неизвестно. Просто из «черепахолюбия»?

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Во многих тропических и субтропических странах периоды времени года разделяются на три – зима, лето, время дождей.

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Древняя итальянская пословица: «Полгода живи обманом и хитростью, а полгода живи хитростью и обманом».

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В 366 году нашей эры буддийский монах Лэцзунь проходил около горы Саньвэйшень и заметил исходящее от горы золотистое свечение. Он понял, что это божественный знак свыше и стал вырубать на склоне пещеру. Но на склоне соседней горы – Миньшашань, а не на склоне Саньвэейшень. Так родился храм Дуньхуан, знаменитый сегодня храмовый пещерный комплекс. А совсем недавно установили, что в горе было много радиоактивных элементов, которые и светились. Но они разложились за сотни лет, теперь не светятся.

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Матрешкам не так уж много лет, как кажется. Первые матрешки придумали монахи Троице-Сергиевского монастыря на продажу для сбора средств для паствы. Это было всего лишь в конце 19 века!

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Самым распространенным на Земле продуктом питания является рис, а не хлеб, не мясо, не сахар.