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Новости Канада объявит о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн канадских долларов
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Канада объявит о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн канадских долларов

Степан Артемьевский Июл 13, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада объявит о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн канадских долларов отключены 53 Просмотров

Канадские власти намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму в размере 500 миллионов канадских долларов

 

В материале говорится, что о военной поддержке должен объявить премьер-министр Канады Джастин Трюдо до официального завершения саммита НАТО в Вашингтоне.

Какие именно вооружения войдут в этот пакет, не уточняется.

Также издание сообщает, что Трюдо планирует лично встретиться в столице США с главой Украины Владимиром Зеленским.

Он, напомним, тоже участвует в саммите Североатлантического альянса и сейчас находится в Вашингтоне.

Ранее Минобороны Нидерландов объявило о планах выделить Украине дополнительно €300 млн. Эти средства будут предоставлены Киеву на закупку вооружения для американских истребителей F-16, которые уже скоро должны поступить в украинские войска.

 

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