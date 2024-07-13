Канада объявит о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн канадских долларов

В материале говорится, что о военной поддержке должен объявить премьер-министр Канады Джастин Трюдо до официального завершения саммита НАТО в Вашингтоне.
Какие именно вооружения войдут в этот пакет, не уточняется.
Также издание сообщает, что Трюдо планирует лично встретиться в столице США с главой Украины Владимиром Зеленским.
Он, напомним, тоже участвует в саммите Североатлантического альянса и сейчас находится в Вашингтоне.
Ранее Минобороны Нидерландов объявило о планах выделить Украине дополнительно €300 млн. Эти средства будут предоставлены Киеву на закупку вооружения для американских истребителей F-16, которые уже скоро должны поступить в украинские войска.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.