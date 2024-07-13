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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Экспресс энтри 2025 – кого будут выбирать? Какие тенденции?

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Экспресс энтри 2025 – кого будут выбирать? Какие тенденции?

Svitlana Matviyenko Июл 13, 2024 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 52 Просмотров

На что ориентироваться и каким специалистам нужно быть наготове?

⚠️Канада проводит опрос между работодателями и другими департаментами, на кого же нам ориентироваться в 2025 году.
⚠️К тому же, департамент иммиграции хочет определиться на кого делать ставку – квалифицированных рабочих внутри Канады, чтобы дать им возможность оставаться в Канаде или все-таки оставить возможность для специалистов из-за границы тоже получать ПМЖ.

🗂️Канада нацелена на три приоритетных вида иммиграции:
👉1. Восполнение недостатка определенных рабочих специальностей в долгосрочной перспективе с помощью новых иммигрантов

📌В дополнение к списку специалистов, которых выбирают сейчас, Министерство иммиграции планирует начать отбирать через экспресс энтри еще таких специалистов как:
⭐️- воспитатели детских садов и их помощники
⭐️-учителя и ассистенты учителей в начальной и средних школах
⭐️- специалисты по профориентации
⭐️- специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями (физически или умственно)

📌Также рассматривается возможность расширить этот список еще специалистами с образовательной сферы

👉2. Поддержка франкоязычных специалистов за пределами провинции Квебек

📌Минимальный процент франкоговорящих был определен следующий:
⭐️2024 год – 6 %
⭐️2025 год – 7 %
⭐️2026 год – 8 %

✅Как мы видим выборки для франкофонов будут только расти и проводится чаще, к тому же рассматривается требование к французскому языку – сделать их меньше или оставить на таком же уровне (напомним сейчас то уровень 7 по всем категориям)

👉3. Восполнение недостатка специалистов в критически важных отраслях (область экотехнологии, био технологии, био производства, а также область добычи полезных ископаемых для продвижения электрических автомобилей или выработки безопасной энергии)

📌Квота на выдачу ПМЖ в 2024 году составляет 110, 770 аппликаций. На 2025 и 2026 год квота останется примерно та же – 117, 500 в год.

Если вы хотите поучаствовать в анкетировании от IRCC – перейдите по следующей ссылке

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,“Canada from coast to coast”
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