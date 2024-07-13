Стоит ли вам брать ипотеку на 30 лет?

Более длительные ипотечные кредиты могут увеличить сумму, на которую вы имеете право, и предоставить вам некоторое пространство для маневра в вашем бюджете. Вот как узнать, подходит ли вам ипотека на 30 лет.

Оформление ипотеки на 30 лет в Канаде может стать привлекательным вариантом для некоторых покупателей жилья в условиях высоких цен на недвижимость и исторически высоких процентных ставок. Особенно это касается тех, кто покупает жилье впервые, и тех, кто сейчас продлевает свои ипотечные кредиты.

Хотя цены в Торонто немного снизились, и средняя цена продажи в мае 2024 года составила 1,16 миллиона долларов, согласно данным Регионального совета по недвижимости Торонто, они остаются значительно выше, чем были до 2020 года. В некоторых городах, таких как Ванкувер, цены на жилье продолжают расти. По данным Канадской ассоциации недвижимости, базовая цена на все жилые объекты в Ванкувере составила 1,2 миллиона долларов, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.

Исторически высокие процентные ставки по-прежнему негативно сказываются на покупателях жилья в Канаде, несмотря на то, что Банк Канады (BoC) осторожно предполагает, что снижение ставок не за горами. Любой, кто оформлял ипотеку год назад, привязан к ставке, которая намного выше, чем в 2020 году, в то время как только в 2025 году будет продлено примерно 3,4 миллиона ипотечных кредитов.

В подобных условиях многие покупатели сталкиваются с выплатами по ипотечным кредитам, которые превышают то, что они могут себе позволить, даже при наличии ипотеки сроком на 25 лет. Оформляя ипотеку сроком на 30 лет, покупатели могут расширить границы того, на что они могут претендовать, и создать дополнительное пространство для маневра в своем бюджете за счет меньших платежей по ипотеке.

“Учитывая стоимость всего и растущие процентные ставки, я вижу, что моим клиентам приходится сложнее”, – говорит Мика Верселес, ипотечный брокер из Ванкувера. “Продление ипотеки облегчило бы некоторые проблемы на ежемесячной основе, в зависимости от размера ипотеки”.

Но что на самом деле означает получение 30-летней ипотеки для покупателей жилья в Канаде? Ниже мы расскажем об этом подробнее.

С 1 августа 2024 года покупатели жилья, которые хотят приобрести его впервые, могут рассчитывать на 30-летний срок с первоначальным взносом менее 20%. При определенных условиях, конечно. Дом должен быть новым и стоить менее 1 миллиона долларов.

Ипотека на 30 лет работает несколько иначе, чем другие ипотечные кредиты, в том числе с 25-летней амортизацией (количество лет, которое потребуется для погашения кредита). Принципиальное различие, конечно, заключается в продолжительности амортизации, но вам также может потребоваться больше раундов продления ипотеки. Срок погашения кредита, указанный в вашем ипотечном договоре, называется “сроком действия”. Сроки могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет, но обычно они не превышают 10 лет. Это означает, что вам придется продлевать ипотеку несколько раз, прежде чем истечет срок погашения.

Условия первоначального взноса по ипотечным кредитам с амортизацией более 30 лет отличаются от условий других условий. Большинство ипотечных кредитов на 30 лет являются “ипотечными кредитами с низким коэффициентом”, что означает, что для их получения покупатель должен внести первоначальный взнос в размере не менее 20%. (Ипотечные кредиты, полученные с первоначальным взносом менее 20%, называются ипотечными кредитами с высоким коэффициентом.) Минимальный первоначальный взнос, необходимый для получения ипотеки сроком на 25 лет, зависит от цены дома; строгого правила в размере 20% не существует, но заемщик все равно должен соответствовать другим требованиям Канады к первоначальному взносу. Это означает, что от вас может потребоваться первоначальный взнос в размере всего 5% для домов стоимостью менее 500 000 долларов и до 20% для домов стоимостью 1 миллион долларов и более.

Наконец, покупатели должны иметь ипотечный кредит сроком 25 лет или менее, чтобы получить страховку от дефолта по ипотечному кредиту от Канадской корпорации ипотечного кредитования и жилищного строительства (CMHC) — дополнительную плату, используемую для защиты ипотечных кредиторов от дефолта. Однако ипотечные кредиты сроком на 30 лет не могут быть застрахованы CMHC, что может повлиять на процентную ставку по вашей ипотеке, как мы объясним ниже.

Оформление ипотеки сроком на 30 лет позволяет покупателю растянуть выплаты по ипотеке на более длительный период времени. “Вы распределяете свой долг на пять дополнительных лет [по сравнению с 25-летней ипотекой]. Обычно это позволяет получить более высокую цену покупки или сумму ипотеки, которая необходима на крупных рынках”, – объясняет Верселес.

При продаже дома за 699 117 долларов (средняя цена жилья в Канаде по состоянию на май 2024 года) покупатель, который внесет 20% предоплаты и возьмет 30-летнюю ипотеку по пятилетней фиксированной ставке 4,99%, будет платить по ипотеке 2 982 доллара в месяц. (Вы можете произвести расчеты самостоятельно с помощью калькулятора платежей по ипотеке.) Другой покупатель с таким же первоначальным взносом и условиями ипотеки, но с 25-летней амортизацией, выложит 3250 долларов — это на 268 долларов больше, чем первый покупатель, каждый месяц, или дополнительные 3216 долларов в год.

На первый взгляд, ипотека на 30 лет кажется лучшим выбором, за исключением того, что в конечном итоге покупателю придется выплатить в общей сложности 514 068 долларов в виде процентов в течение срока действия ипотеки, при условии, что ставки не изменятся. С другой стороны, покупатель ипотеки сроком на 25 лет заплатил бы 415 615 долларов в виде общих процентов – разница в размере 98 415 долларов по той же основной сумме кредита.

В Канаде ипотека сроком на 30 лет не подлежит страхованию через CMHC, что означает, что требуется минимальный первоначальный взнос в размере 20%, если только речь не идет о новостройке, как описано выше. Даже с учетом новых изменений в отношении 30-летних ипотечных кредитов, это может усложнить покупку желаемого жилья. Первоначальный взнос в размере 15% за дом стоимостью 748 450 долларов составляет 112 268 долларов. При 20% первоначальном взносе сумма увеличивается до 149 690 долларов, что означает, что вам потребуется еще 37 422 доллара.

Кроме того, по словам Верселеса, ипотечные кредиторы, как правило, предлагают заемщикам несколько более выгодные ставки по ипотечным кредитам, покрываемым страховкой CMHC, потому что кредитор не является тем, кто берет на себя риски дефолта. По словам Верселеса, обычно эти сбережения могут составлять четверть процента годовых.

В некоторых странах, таких как Япония, ипотека сроком на 35, 40 и даже 100 лет не является чем-то необычным. Долгосрочные ипотечные кредиты предназначены для выплаты нескольким поколениям. Крупнейшие кредиторы Канады когда-то предлагали ипотечные кредиты сроком на 40 лет, но это прекратилось, когда в 2008 году лопнул жилищный пузырь в Северной Америке. Вскоре после этого кризиса Министерство финансов Канады снизило максимальную амортизацию до 35 лет, а затем снизило ее до 30 лет.

“Они не хотят, чтобы люди слишком сильно нагружали себя”, – объясняет Верселес. (Некоторые альтернативные кредиторы по-прежнему предлагают ипотечные кредиты сроком на 35 и даже 40 лет, хотя и с более высокими процентными ставками, чем банковская ипотека на более короткий срок).

Широко распространенная обеспокоенность по поводу доступности жилья в Канаде сделала идею о более длительных сроках амортизации более привлекательной для покупателей жилья, но Верселес говорит, что он не уверен, ослабит ли канадское правительство правила, позволяющие снова начислять амортизацию на 30 с лишним лет. Но, учитывая важность недвижимости для экономики Канады, вполне возможно, что федеральное правительство может облегчить финансовое бремя покупателей жилья, разрешив им распределять свои платежи на более длительный период времени.

Для канадских покупателей, пытающихся приобрести жилье на выгодных рынках, ипотека сроком на 30 лет может стать лучшим способом претендовать на более дорогое жилье и сэкономить деньги на регулярных выплатах по ипотеке. Однако эти краткосрочные выгоды достигаются за счет выплаты гораздо больших процентов в течение срока действия кредита. Подходит ли вам ипотека на 30 лет в конечном счете, зависит от вашего финансового положения и целей.

Для канадских покупателей (включая тех, кто покупает впервые), которые пытаются приобрести жилье на популярных рынках, ипотека сроком на 30 лет может стать лучшим способом претендовать на более дорогое жилье и сэкономить деньги на регулярных платежах по ипотеке. Однако эти краткосрочные выгоды могут быть достигнуты за счет выплаты гораздо больших процентов в течение срока действия кредита. Подходит ли вам ипотека на 30 лет в конечном счете, зависит от вашего финансового положения и целей.

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