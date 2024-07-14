Канадская ассоциация недвижимости пересмотрела свой прогноз

Канадская ассоциация недвижимости (ACI) заявляет, что пересматривает свой прогноз по рынку недвижимости в сторону понижения на оставшуюся часть 2024 года из-за увеличения предложения и спокойной весны, отмеченной меньшим, чем ожидалось, снижением ключевой ставки.

ACI заявляет, что ожидает постепенного восстановления рынка недвижимости по всей стране: ожидается, что в этом году 472 395 объектов недвижимости сменят владельцев, что на 6,1% больше, чем в 2023 году, по сравнению с апрельским прогнозом прироста на 10,5 %.

По сравнению с июнем 2024 года количество домов, перешедших из рук в руки в июне 2023 года, упало на 9,4 %, что отражает рост активности весной 2023 года, но ACI заявляет, что продажи выросли на 3,7% в период с мая по июнь после первого снижения ключевой ставки Банка Англии. Канада.

Старший экономист ACI Шон Кэткарт говорит, что это был не месяц стремительных продаж, но месячные показатели свидетельствуют о первых признаках оживления рынка недвижимости по всей стране.

Средняя цена дома, проданного в июне, составила 696 179 долларов, что на 1,6% меньше, чем в июне 2023 года. Ассоциация заявляет, что в настоящее время прогнозирует ежегодный рост всего на 2,5% к 2024 году до 694 393 долларов. Это меньше по сравнению с его предыдущим прогнозом увеличения на 4,9 %.

« Это может быть предвестником грядущего улучшения деловой активности”, – сказал в записке экономист TD Риши Сонди. Это связано с тем, что мы считаем, что рынки будут сильнее во второй половине года, поскольку экономика сохранится и будут приняты более существенные меры по снижению ключевой ставки. Однако сложные условия доступности, вероятно, ограничат степень улучшения” »

Банк Канады 5 июня снизил ключевую процентную ставку с 5% до 4,75 %. Могут последовать и другие спады.

« В целом, рынок перепродажи недвижимости в июне на большей части территории страны был вялым, с незначительной серьезной реакцией на первоначальное снижение ставки”, – говорится в записке Роберта Кавчича, старшего экономиста BMO. Для Банка Канады это будет воспринято как хорошая новость, поскольку рынок на данном этапе не возражает против дальнейшего смягчения».

Дальнейшее потенциальное снижение ставок Центральным банком в конце этого года должно оттолкнуть больше потенциальных покупателей, заявил в интервью Джон Люсинк, президент Right at Home Realty.

« Я думаю, что если они [снижения] будут достаточно значительными, мы можем увидеть небольшой рост активности к середине или концу четвертого квартала», – сказал Лусинк, добавив, что он был бы удивлен, если бы не было дальнейшего снижения ставок в течение оставшейся части года года.

По состоянию на конец июня по всей Канаде было выставлено на продажу около 180 000 объектов недвижимости, что на 26% больше, чем в предыдущем году, но все еще ниже среднего показателя за всю историю, составлявшего около 200 000 объектов за это время года.

Число новых учащихся выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне, во главе с регионом Большого Торонто и Континентальной низменностью Британской Колумбии.

« С одной стороны есть продавцы, с другой-покупатели, и эти двое не встречаются посередине», – объяснил Люсинк.

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