12-летнюю девочку выгнали из класса каратэ в Квебеке за ношение хиджаба

Комиссия по правам человека Квебека требует 13 000 долларов для семьи 12-летней девочки, которую выгнали из класса каратэ за ношение хиджаба.

Документы комиссии показывают, что девочка по-прежнему считает необходимым обосновать свой выбор в пользу этого предмета одежды. “Со своей стороны, истцы испытывали чувство несправедливости и отчуждения со стороны ответчиков и по-прежнему обеспокоены последствиями спорной ситуации для их дочери”, – говорится в постановлении.

В течение 42 лет Джордж Маноли преподавал боевые искусства и самооборону. Он выступал за сборную Канады по каратэ, и у него есть ученики, которые носят хиджабы, что, по его словам, никогда не было проблемой.

“Мы просто вносим коррективы. Я имею в виду, например, уменьшение числа булавок. Так что мы просто подстраиваемся под любую проблему, с которой сталкиваемся. Но это не должно быть причиной говорить: “Вы не можете у нас заниматься”, – сказал Маноли.

Но, согласно постановлению суда, 12-летнюю девочку выгнали из класса за то, что она надела хилжаб. Ее инструктор по каратэ Ламарр усомнился в правильности выбора и сказал ей, что, если она не снимет его, она не сможет заниматься в группе. Учительница объяснила, что из-за философии каратэ ученицы должны носить одинаковую форму, и не разрешила носить хиджаб в своем додзе. Девушка ушла в слезах.

Но, по данным канадской национальной ассоциации каратэ, представляющей этот вид спорта в стране, головные уборы разрешены. В нем была опубликована фотография с недавнего турнира в Лавале, на котором спортсменка была одета в хиджаб. “Каратэ Канады взяло на себя ведущую роль в обращении к Всемирной федерации каратэ с просьбой разрешить спортсменам носить головные уборы”, – говорится в заявлении организации.

“Всемирная федерация каратэ одобрила использование хиджабов на соревнованиях”. В заявлении также указано, что центр, о котором идет речь, не входит в ее организацию. По данным Канадского совета мусульманских женщин, подобные инциденты могут быть “очень неприятными” и иметь долгосрочные последствия.

“Я вполне могу представить, как 12-летнюю девочку отчитывают подобным образом за то, что она пришла на спорт, потому что ей нравится заниматься карате”, – сказала член правления Шахин Ашраф. “Знаете, людям давно пора встать на защиту своих прав, а это одно из основных прав человека”.

Девушка, которой не разрешили заниматься в национальной одежде, нашла другое додзе, где она может тренироваться, ее там заверили, что с нощением хиджаба не возникнет проблем. “Мы здесь для того, чтобы поощрять детей, чтобы они продолжали заниматься этим спортом как можно дольше”, – сказал Маноли. Он говорит, что обучение карате должно быть открыто для всех.