Сегодня – праздник хаоса и беспорядка (Pandemonium Day). Отметим?

Слово «столпотворение» (pandemonium – латинский яз.) – место путаницы или смятения – произошло из библейской истории о Вавилонской башне.

За столпотворение (сооружение столпа, вершина которого должна была упереться в небеса) высшие силы наказали людей, рассеяв их по свету и смешав языки общения.

Башню поразила молния, что привело к сумятице и хаосу.

В английском языке pandemonium означает столпотворение, беспорядок и неопределенность.

В честь этих явлений учрежден особый день, призывающий людей пересмотреть способы организации жизни.

Хаос в том или ином виде, хотим мы того или нет, всегда присутствует в нашей жизни.

Это не плохо и не хорошо, это просто по-другому.

Хаос – это огромный потенциал развития, творчество без границ и ограничений.

День хаоса и беспорядка – это праздник вдохновения, когда вы можете сказать «с меня хватит» или «к черту все», смешать все краски, а потом в этом хаосе (пандемониуме) увидеть новые пути, идеи и решения тех ситуаций, которые раньше казались вам тупиковыми.

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