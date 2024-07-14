Сегодня – праздник хаоса и беспорядка (Pandemonium Day). Отметим?

За столпотворение (сооружение столпа, вершина которого должна была упереться в небеса) высшие силы наказали людей, рассеяв их по свету и смешав языки общения.
Башню поразила молния, что привело к сумятице и хаосу.
В английском языке pandemonium означает столпотворение, беспорядок и неопределенность.
В честь этих явлений учрежден особый день, призывающий людей пересмотреть способы организации жизни.
Хаос в том или ином виде, хотим мы того или нет, всегда присутствует в нашей жизни.
Это не плохо и не хорошо, это просто по-другому.
Хаос – это огромный потенциал развития, творчество без границ и ограничений.
День хаоса и беспорядка – это праздник вдохновения, когда вы можете сказать «с меня хватит» или «к черту все», смешать все краски, а потом в этом хаосе (пандемониуме) увидеть новые пути, идеи и решения тех ситуаций, которые раньше казались вам тупиковыми.
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