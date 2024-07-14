Цель “лежачих полицейских” – замедлять движение велосипедистов на Плато

На Мон-Рояль-авеню в Плато появились новые “лежачие полицейские”, но они не для автомобилей. Летом улица закрыта для автомобилей, поэтому “лежачие полицейские” должны замедлять движение велосипедистов. Район Плато-Мон-Руаяль решил установить лежачих полицейских в качестве пилотного проекта, который уже был реализован на Веллингтон-стрит в Вердане.

Летом Мон-Рояль-авеню – это то, что в городе называют “зоной замедления движения”, где пешеходы всегда имеют приоритет. Городские власти утверждают, что люди на велосипедах, скейтбордах и самокатах могут кататься по Мон-Роялю, но при условии, что они едут медленно и всегда уступают дорогу пешеходам.

Член городского совета Плато-Мон-Руаяль Марианна Гигер сообщила, что поступают жалобы от пешеходов и владельцев бизнеса, которые утверждают, что некоторые велосипедисты едут слишком быстро, что представляет опасность для пешеходов.

Джигере говорит, что большинство велосипедистов ездят с разумной скоростью и соблюдают требования знаков, установленных посреди улицы, но, по ее словам, власти города сочли необходимым добавить физические препятствия, чтобы замедлить движение тех велосипедистов, которые мчатся по пешеходной зоне.

“Иногда, знаете ли, когда вы едете на велосипеде, вы как бы забываете, что находитесь в пешеходной зоне, и, естественно, едете немного быстрее, особенно в западной части улицы Сен-Дени, где есть небольшой холм, спускающийся от Сен-Лорана к Сен-Дени. Ваш велосипед едет, набирая скорость. для этого и установили “лежачих полицейских”. Это помогает людям не забывать сбавлять скорость”, – сказал Гигере.

Вело Квебек говорит, что “лежачие полицейские” – неправильный подход, и они могут на самом деле сделать ситуацию еще более опасной.

“Нам сообщали об инцидентах, когда люди на велосипедах падали из-за этих специфических “лежачих полицейских” и получали очень серьезные травмы, приводящие к необратимым последствиям, и я не думаю, что это то, чего хочет город”, – сказала директор программы “Вели Квебек” Магали Бербонн.

“Таким образом, тормозить велосипедистов всегда сложно, потому что нужно заставить их сбавить скорость, не создавая риска, который может их дестабилизировать. В тот момент, когда вы делаете что-то подобное, это ловушка. При определенных условиях это может быть ловушкой”.

Но Беберонн говорит, что велосипедисты обязаны соблюдать правила дорожного движения, когда они едут по пешеходной зоне.

“Для велосипедистов пользоваться пешеходной улицей – это привилегия, и они должны знать об этом и адаптировать свое поведение. Пешеходы никогда не должны сигнализировать о своих намерениях или проявлять чрезмерную осторожность, когда они наслаждаются пешеходной улицей”.

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