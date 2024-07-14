Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы

Группа астрофизиков из Квебека на седьмом небе от счастья по поводу своего открытия далекого океанического мира.

Впервые LHS 1140 B была обнаружена на расстоянии 48 световых лет от земли в 2017 году, но только космический телескоп Джеймса Уэбба помог ученым определить, что планета представляет собой водный мир.

“Когда планета проходит перед звездой, часть света проходит через атмосферу, и в этом свете остается химический след”, – сказал астрофизик Монреальского университета Шарль Кадье, один из ведущих исследователей международной команды.

Планета не вращается вокруг своей оси и, вероятно, полностью замерзла с одной стороны, но ученые полагают, что лед на стороне, обращенной к звезде, возможно, растаял, оставив большой открытый океан воды.

“Мы проанализировали свет, который проходит через атмосферу во время прохождения планеты, а затем сравнили этот свет с остальным светом от звезды, который не проходил через атмосферу, и тогда мы сможем получить информацию о химических соединениях внутри атмосферы”, – сказал Кадье.

Это открытие стало бы первым случаем обнаружения стабильного водного океана на экзопланете за пределами Солнечной системы.

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