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Новости Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы
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Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы

Виктория Христова Июл 14, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы отключены 58 Просмотров

Группа астрофизиков из Квебека на седьмом небе от счастья по поводу своего открытия далекого океанического мира.

 

Впервые LHS 1140 B была обнаружена на расстоянии 48 световых лет от земли в 2017 году, но только космический телескоп Джеймса Уэбба помог ученым определить, что планета представляет собой водный мир.

“Когда планета проходит перед звездой, часть света проходит через атмосферу, и в этом свете остается химический след”, – сказал астрофизик Монреальского университета Шарль Кадье, один из ведущих исследователей международной команды.

Планета не вращается вокруг своей оси и, вероятно, полностью замерзла с одной стороны, но ученые полагают, что лед на стороне, обращенной к звезде, возможно, растаял, оставив большой открытый океан воды.

“Мы проанализировали свет, который проходит через атмосферу во время прохождения планеты, а затем сравнили этот свет с остальным светом от звезды, который не проходил через атмосферу, и тогда мы сможем получить информацию о химических соединениях внутри атмосферы”, – сказал Кадье.

Это открытие стало бы первым случаем обнаружения стабильного водного океана на экзопланете за пределами Солнечной системы.

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