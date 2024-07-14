Арендатор в Монреале потрясен приказом своего арендодателя убрать палестинский флаг с балкона

Кендра Дауни говорит, что она и представить себе не могла, что ей может грозить выселение, когда она вывесила палестинский флаг на балконе своей квартиры в Монреале.

Она установила флаг несколько недель назад, “точно так же, как люди устанавливают что-либо другое на балконе, например, зонт. Он был размером с мой балкон”, – сказала она.

“А два часа спустя я получила сообщение от моего арендодателя с просьбой снять его. даже не с просьбой, а с приказом это сделать.”

Дауни, которая живет в триплексе Rosemont с декабря, сказала, что она отклонила просьбу арендодателя, поскольку считала, что арендодатель не имеет права требовать такое.

Домовладелица также проживает в этом здании, и в настоящее время на ее окне висит небольшая табличка “Каждый ребенок имеет значение”, а ранее она вывесила флаг Португалии на своем балконе. Домовладелица, которая является еврейкой по национальности, сказала, что флаг вызывает у нее дискомфорт.

“Она хотела, чтобы я сняла свой флаг, потому что, по ее словам, у меня не было права выражать свое политическое мнение на балконе ее дома”, – сказала Дауни.

По словам Дауни, арендодатель утверждала, что флаг противоречит Закону Монреаля о культурном наследии, поскольку здание является объектом культурного наследия.

“Одним из условий моего договора аренды является то, что я должна соблюдать все требования к зданию, являющемуся историческим памятником”, – объяснила арендатор.

“И одно из этих требований заключается в том, что вам якобы требуется разрешение на установку любой вывески на здании”.

Имея опыт политического анализа, Дауни изучила Закон о наследии и обнаружила, что флаг не считается постоянным атрибутом, поэтому разрешение не требуется.

Согласно Heritage Montreal, каждое историческое здание имеет свой собственный набор положений, но если флаг не является формой разжигания ненависти, он приравнивается к предмету мебели, а не к постоянному атрибуту.

Heritage Montreal заявила, что эта конкретная ситуация, по-видимому, была скорее спором между арендодателем и арендаторшей, чем вопросом наследия.

“Я объяснила ей это, и тогда она пригрозила выселить меня из-за этого, используя Закон о культурном наследии. Я была потрясена тем, как она пыталась использовать этот законодательный акт, чтобы заставить меня замолчать по этому вопросу”, – сказала Дауни.

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