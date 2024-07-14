Городские власти и жители Квебека объединяются, чтобы решить судьбу шахты, связанной с Пентагоном

Пять муниципалитетов Квебека, расположенных рядом с предполагаемым участком для строительства графитовой шахты, связанной с Пентагоном, создали альянс, чтобы ускорить общественные консультации по проекту и оказать давление на правительство провинции, чтобы оно прислушалось к мнению местных жителей.

Когда горнодобывающая компания Lomiko Metals Inc., базирующаяся в Суррей, Британская Колумбия, объявила о планах строительства шахты в регионе Лаврентианс в Квебеке по добыче графита — одного из самых востребованных в мире полезных ископаемых, необходимых для производства аккумуляторов для электромобилей, — некоторые жители, живущие поблизости, начали протестовать против проекта, опасаясь потенциального ущерба для окружающей среды.

Они еще больше расстроились, когда узнали, что Lomiko получила на этот проект 11,4 миллиона долларов от Министерства обороны Соединенных Штатов. С тех пор муниципалитеты, расположенные вблизи предполагаемого места добычи — Дюамель, Лак-Симон, Шеневиль, Сент-Эмиль-де-Саффолк и Лак-де-Пляж, — решили взять на себя ответственность за информирование общественности.

Обычно компании, которые хотят строить крупные проекты, несут ответственность за проведение общественных консультаций и обеспечение уровня “социальной приемлемости”, – говорит мэр Дюамеля Дэвид Фаранд, представитель альянса.

Но не в этот раз. Фаранд сказал, что альянс хочет провести консультации в течение следующих нескольких месяцев, а затем, к 2026 году, провести голосование, возможно, референдум, чтобы точно выяснить, что люди думают о проекте. Однако, по словам Фаранда, правительство провинции должно согласиться с тем, что референдум или другой вид процесса сбора общественного мнения является законным способом отразить социальную приемлемость проекта.

Родриг Турджон (Rodrigue Turgeon), соруководитель национальной программы Mining Watch в Канаде, говорит, что уровень вовлеченности местных сообществ на столь раннем этапе процесса является “необычным” для страны, и называет это “настоящим примером для подражания другим муниципалитетам”. Терджон, который также практикует экологическое и горнодобывающее законодательство, говорит, что референдум был бы “беспрецедентным” для Квебека, хотя и распространенным в Латинской Америке.

Луи Сент-Илер, президент местной экологической организации, примет участие в первой сессии общественной информации 21 июля в качестве одного из ораторов, выступающих против шахты. “Мы не хотим, чтобы посреди всех этих озер и всех этих людей, живущих вокруг них, был гигантский открытый карьер”, – сказал он, настаивая на том, что лишь немногие местные жители поддерживают проект, особенно после того, как в мае компания Lomiko объявила, что получила грант в размере 11,4 миллиона долларов от Пентагона.

“Люди возмущены этим”, – сказал он. Пентагон заявил, что графит, производимый Lomiko, укрепит североамериканские цепочки поставок энергии и будет использоваться для “оборонных целей”. Компания Lomiko заявила, что в течение следующих пяти лет проведет технико-экономическое обоснование и металлургические исследования, которые будут рассмотрены Квебекским офисом экологических консультаций, известным как BAPE. Компания заявляет, что планирует начать строительство к 2027 году.

Графит является ключевым минералом для производства военной техники. В отчете Гаагского центра стратегических исследований, аналитического центра по обороне и безопасности, базирующегося в Нидерландах, за 2023 год графит назван важнейшим минералом, цепочка поставок которого находится под угрозой. В докладе говорится, что европейские военные нуждаются в графите для истребителей, боевых танков, подводных лодок, артиллерии и боеприпасов.

В своем заявлении директор по устойчивому развитию Lomiko Синди Валенс сообщила Канадской прессе, что компания уже встретилась с “множеством заинтересованных сторон” и будет “следить за всеми государственными процессами в качестве ответственного оператора в секторе важнейших полезных ископаемых”.

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