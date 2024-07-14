Анорексия может быть связана с недостатком ацетилхолина в головном мозге

Недавнее исследование ученых из Университета Макгилла предполагает, что анорексия может быть связана с дефицитом ацетилхолина в головном мозге.

Исследования показывают, что гены, связанные с анорексией, связаны с низким уровнем этого химического вещества.

В частности, ген SLC17A8 имеет вариант, который встречается у 9 из 793 человек с проблемами питания.

Эксперименты с генетически модифицированными мышами показали, что препарат донепезил, обычно используемый для лечения болезни Альцгеймера, может помочь остановить симптомы анорексии у мышей.

Это дало надежду на разработку нового метода лечения анорексии на основе этого препарата, хотя такие исследования важны для борьбы с серьезными психологическими заболеваниями, включая расстройства пищевого поведения.

Необходимы дополнительные тесты и исследования для безопасного использования на людях таких препаратов, как донепезил, которые могут быть эффективными при лечении старых и новых заболеваний, но перед использованием необходимо учитывать их потенциальные побочные эффекты, пишет журнал Nature Communications.

Холинергические нейроны участвуют в реализации функций памяти и обучения, регуляции движений. В ретикулярной формации мозга они принимают участие в контроле за уровнем бодрствования.

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