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Общество Здоровье, медицина Анорексия может быть связана с недостатком ацетилхолина в головном мозге

Анорексия может быть связана с недостатком ацетилхолина в головном мозге

Степан Артемьевский Июл 14, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Анорексия может быть связана с недостатком ацетилхолина в головном мозге отключены 54 Просмотров

Недавнее исследование ученых из Университета Макгилла предполагает, что анорексия может быть связана с дефицитом ацетилхолина в головном мозге.

 

Исследования показывают, что гены, связанные с анорексией, связаны с низким уровнем этого химического вещества.

В частности, ген SLC17A8 имеет вариант, который встречается у 9 из 793 человек с проблемами питания.

Эксперименты с генетически модифицированными мышами показали, что препарат донепезил, обычно используемый для лечения болезни Альцгеймера, может помочь остановить симптомы анорексии у мышей.

Это дало надежду на разработку нового метода лечения анорексии на основе этого препарата, хотя такие исследования важны для борьбы с серьезными психологическими заболеваниями, включая расстройства пищевого поведения.

Необходимы дополнительные тесты и исследования для безопасного использования на людях таких препаратов, как донепезил, которые могут быть эффективными при лечении старых и новых заболеваний, но перед использованием необходимо учитывать их потенциальные побочные эффекты, пишет журнал Nature Communications.

Холинергические нейроны участвуют в реализации функций памяти и обучения, регуляции движений. В ретикулярной формации мозга они принимают участие в контроле за уровнем бодрствования.

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