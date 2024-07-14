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Новости Ученые обнаружили пользу посещения религиозных служб для детей
fotokto.ru

Ученые обнаружили пользу посещения религиозных служб для детей

Виктория Христова Июл 14, 2024 Новости, Новости Канады, Религия, духовность Комментарии к записи Ученые обнаружили пользу посещения религиозных служб для детей отключены 60 Просмотров

Ученые из Канады обнаружили неожиданную пользу от посещения религиозных служб в детском возрасте. Ощущение смысла жизни позитивно сказывается на психическом здоровье детей и подростков, пишет The Humanistic Psychologist (THP).

 

Канадские учёные провели исследование с участием более 60 детей в возрасте от 6 до12 лет. Участников эксперимента попросили пройти тесты.

Им задавали разные вопросы для определения уровня идентичности, предназначения и состояния психического здоровья.

Также испытуемые прошли опрос, с какой периодичностью они ходят на религиозные службы.

Исследователи обнаружили положительную связь между смысловым мышлением и психическим здоровьем детей и подростков.

Дети с более высоким чувством смысла в повседневной жизни сообщили о лучшем психическом здоровье и показали меньше симптомов интернализации и экстернализации (типов психических расстройств со внутренними и внешними проявлениями).

По словам учёных, каждый компонент осмысленного мышления влиял на общее состояние детей.

Испытуемые с высоким уровнем свободы воли говорили об улучшенном контроле над своими действиями и решениями.

Это положительно влияло на психическое здоровье, как и позитивное восприятие себя, надежда и готовность к получению нового опыта, особенно в сочетании с низким уровнем тревожности и отсутствием склонности к депрессии.

 

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