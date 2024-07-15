Новости дня Делового Монреаля за 14 июля 2024 года

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Монреальская организация SPCA организовала в воскресенье день бесплатного усыновления животных, сотни монреальцев с 7 утра стояли в длинной очереди, чтобы найти верного компаньона.

🔸 Городские власти и жители Квебека объединяются, чтобы решить судьбу шахты, связанной с Пентагоном.

🔸 Арендатор в Монреале Кендра Дауни потрясена приказом своего арендодателя убрать палестинский флаг с балкона, иначе ей может грозить выселение.

🔸 Исследование ученых из Университета Макгилла предполагает, что анорексия может быть связана с дефицитом ацетилхолина в головном мозге.

🔸 38-летний Николай Гольцев из Монреаля незаконно отправлял электронные детали в Россию на сумму $7 млн. Он и его соучастник, 53-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, признали себя виновными в сговоре для нарушения экспортного контроля США.

🔸 Ученые обнаружили неожиданную пользу от посещения религиозных служб в детском возрасте. Ощущение смысла жизни позитивно сказывается на психическом здоровье детей и подростков.

🔸 Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы.

🔸 Комиссия по правам человека Квебека требует 13 000 долларов для семьи 12-летней девочки, которую выгнали из класса каратэ за ношение хиджаба.

В Канаде

🔸 Банки ожидают волну дефолтов по ипотеке: экономисты предупреждают о кредитном кризисе.

🔸 Премьер-министр Джастин Трюдо выразил шок и возмущение по поводу стрельбы на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Канадские политики единодушно осудили это нападение.

🔸 Канадские политики хорошо защищены, заявил федеральный министр общественной безопасности Доминик Леблан.

🔸 Растет число ресторанов в Канаде, где подают еду для собак.

🔸 В Британской Колумбии лесной пожар угрожает уничтожить деревья, которым около 1 тыс лет.

🔸 Лесной пожар в Лабрадор-Сити вынудил эвакуировать тысячи жителей.

🔸 Федеральный суд Канады рассматривает дело о том, что только люди могут считаться авторами по закону об авторских правах Канады, а не искусственный интеллект.

В России

🔸 Под Новороссийском горят уже больше 50 гектаров леса. Тушение осложняет сильный ветер.

🔸 Россияне стали в два раза чаще пользоваться электронной почтой.

🔸 Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми.

🔸 В Думе предложили запретить усыновление людям из стран, где разрешена смена пола.

🔸 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России.

В мире

🔸 На Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в штате Пенсильвания:

Трамп получил ранение, через несколько часов его выписали из больницы;

В результате стрельбы один человек погиб, ещё двое пострадали;

Стрелявший в Трампа ликвидирован.

🔸 В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане.

🔸 Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина.

🔸 Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве «Северных потоков».

🔸 Лукашенко поручил отвести войска с украинской границы в места постоянной дислокации.

🔸 Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти. Ей было 53 года.

🔸 Сборная Испании стала победителем Чемпионата Европы по футболу 2024. Они обыграли команду Англии со счетом 2:1.

CANADIAN MEDIA GROUPE. Для Вас:

Новости и реклама: Деловой Монреаль | Facebook | YouTube | Реклама | Новостная рассылка | RadioRecall

Подписаться на «News.Montreal» и на «Деловой Монреаль»