Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Новости дня Делового Монреаля за 14 июля 2024 года

Новости дня Делового Монреаля за 14 июля 2024 года

Denis Dankoff Июл 14, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 23 Просмотров

🔹Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой🔹

В Монреале и Квебеке

🔸 Монреальская организация SPCA организовала в воскресенье день бесплатного усыновления животных, сотни монреальцев с 7 утра стояли в длинной очереди, чтобы найти верного компаньона.
🔸 Городские власти и жители Квебека объединяются, чтобы решить судьбу шахты, связанной с Пентагоном.
🔸 Арендатор в Монреале Кендра Дауни потрясена приказом своего арендодателя убрать палестинский флаг с балкона, иначе ей может грозить выселение.
🔸 Исследование ученых из Университета Макгилла предполагает, что анорексия может быть связана с дефицитом ацетилхолина в головном мозге.
🔸 38-летний Николай Гольцев из Монреаля незаконно отправлял электронные детали в Россию на сумму $7 млн. Он и его соучастник, 53-летний Салимджон Насриддинов из Бруклина, признали себя виновными в сговоре для нарушения экспортного контроля США.
🔸 Ученые обнаружили неожиданную пользу от посещения религиозных служб в детском возрасте. Ощущение смысла жизни позитивно сказывается на психическом здоровье детей и подростков.
🔸 Ученые из Квебека открыли водный мир за пределами нашей Солнечной системы.
🔸 Комиссия по правам человека Квебека требует 13 000 долларов для семьи 12-летней девочки, которую выгнали из класса каратэ за ношение хиджаба.

В Канаде

🔸 Банки ожидают волну дефолтов по ипотеке: экономисты предупреждают о кредитном кризисе.
🔸 Премьер-министр Джастин Трюдо выразил шок и возмущение по поводу стрельбы на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. Канадские политики единодушно осудили это нападение.
🔸 Канадские политики хорошо защищены, заявил федеральный министр общественной безопасности Доминик Леблан.
🔸 Растет число ресторанов в Канаде, где подают еду для собак.
🔸 В Британской Колумбии лесной пожар угрожает уничтожить деревья, которым около 1 тыс лет.
🔸 Лесной пожар в Лабрадор-Сити вынудил эвакуировать тысячи жителей.
🔸 Федеральный суд Канады рассматривает дело о том, что только люди могут считаться авторами по закону об авторских правах Канады, а не искусственный интеллект.

В России

🔸 Под Новороссийском горят уже больше 50 гектаров леса. Тушение осложняет сильный ветер.
🔸 Россияне стали в два раза чаще пользоваться электронной почтой.
🔸 Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми.
🔸 В Думе предложили запретить усыновление людям из стран, где разрешена смена пола.
🔸 «Зенит» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России.

В мире

🔸 На Дональда Трампа было совершено покушение во время выступления в штате Пенсильвания:

  • Трамп получил ранение, через несколько часов его выписали из больницы;
  • В результате стрельбы один человек погиб, ещё двое пострадали;
  • Стрелявший в Трампа ликвидирован.

🔸 В Иране сообщили о задержании одного из главных организаторов теракта в Кермане.
🔸 Глава ГУР Украины заявил о неудачных покушениях на Путина.
🔸 Премьер Швеции не увидел причин возвращаться к вопросу о подрыве «Северных потоков».
🔸 Лукашенко поручил отвести войска с украинской границы в места постоянной дислокации.
🔸 Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти. Ей было 53 года.
🔸 Сборная Испании стала победителем Чемпионата Европы по футболу 2024. Они обыграли команду Англии со счетом 2:1.

 

 

CANADIAN MEDIA GROUPE.  Для Вас:

Новости и реклама: Деловой Монреаль | Facebook | YouTube |  Реклама | Новостная рассылка | RadioRecall

Подписаться на «News.Montreal»  и на «Деловой Монреаль»

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*