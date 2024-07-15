Как продать дом быстро и за лучшую цену?

Этот вопрос должен быть задан риэлтору не во время, а до продажи дома. Ответа два: первый вполне очевиден – цена, а вот второй – предпродажная подготовка дома, часто игнорируется продавцом. А зря!

Ваша недвижимость (дом, квартира, доходный дом и т.д.) это товар, который должен понравиться покупателю. В настоящее время, когда предложение на рынке недвижимости опережает спрос, важно не «упустить» Вашего покупателя. По среднестатистическим данным, покупатели перед тем, как выбрать дом, посещают не менее 10 домов. Как сделать так, чтобы они выбрали именно Ваш?

Обратиться к специалисту по предпродажной подготовке дома/ Home Staging.

Каким образом ПОКУПАТЕЛЬ выбирает дом или кондо для посещения? Как правило, по фотографиям, опубликованным на различных сайтах по продаже домов и квартир.

Часто можно увидеть настолько непрофессионально сделанные фотографии внутри и снаружи дома, что даже и не хочется смотреть на площадь земли, размеры комнат и прочие достоинства. В то время, как фотографии, сделанные с правильно подобранным светом и профессиональной камерой, притягивают взгляд. А если к тому же мы видим просторные комнаты с современным дизайном, то даже, несмотря на небольшие площади комнат, нам хочется жить именно в таком доме.

Подготовить дом к приходу фотографа – первый шаг к выгодной продаже.

Почему-то многие продавцы, услышав о Home Staging, пугаются больших затрат на ремонт. Home Staging –это не ремонт всего дома, а изменение облика дома с минимальными затратами, которое вам поможет продать дом по максимальной цене. Изменение облика дома зависит от Вашего бюджета и целесообразности требуемых ремонтных работ.

Как риэлтор со стажем, я постоянно наблюдаю, каким образом покупатели делают выбор. Почему из 20 посещенных домов они выбирают дом, который иногда не соответствует их первоначальным критериям поиска? Потому, что они чувствуют себя в нем, как у себя дома, а не как у Вас в гостях. Значит, в первую очередь нужно «обезличить» дом, убрать Ваши персональные вещи, например Ваши фотографии, дипломы, памятные сувениры и т.д. Сделав правильную перестановку мебели, Вы расширите пространство комнат. Поменяв шторы с покрывалом и добавив несколько аксессуаров в тон, вы можете кардинально поменять облик салона или спальни. И так далее…

Постарайтесь увидеть Ваш дом глазами покупателя, чтобы понять, что нужно изменить в его облике и потом продать его быстро и за лучшую цену.

Не получается? Позвоните мне и я вам помогу.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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