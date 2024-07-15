15 июля — День рождения Нижегородской ярмарки

Знаете, какой город в XIX веке называли “карман России”? -Нижний Новгород! Санкт-Петербург тогда считался головой страны, Москва – сердцем. А Нижнему досталась роль особая – денежная. Связано это было с тем, что именно в Нижнем Новгороде действовала наиболее крупная выставка-ярмарка того времени. Она проходила последней – остальные всероссийские ярмарки заканчивались раньше, а Нижегородская шла с 15 июля по 10 сентября. Она подводила черту: чего достигло народное хозяйство за год работы.

А какое сегодня число? Правильно! А значит – День Нижегородской ярмарки объявляем открытым! Вспоминаем, что мы знаем об этом известном событии, которому перевалило за 300 лет!

Итак, днем рождения ярмарки в Нижнем Новгороде считается 15 июля 1822 года. Но еще за 200 лет до этого она здесь уже существовала.

Тогда ярмарка называлась Макарьевской, так как располагалась она на левом берегу Волги возле Макарьево-Желтоводского монастыря.

В 1641 году русский царь Михаил Федорович Романов разрешил обители один раз в год взимать с купцов пошлину.

К 60-м годам XVII века сюда стали приезжать не только российские торговцы, но и купцы из других стран.

Шумная ярмарка длилась две недели. И постепенно её площади настолько расширились, что захватили и правый берег реки.

После пожара в 1816 ярмарку перенесли на новое место — на стрелку между Окой и Волгой.

На постройку новой ярмарки Александр I выделил из бюджета, запланированного на строительство Зимнего дворца, 6 миллионов рублей.

60 корпусов гостиного двора, 2530 лавок, 50 каменных складов, подземная канализация — такой стала главная ярмарка России в XIX веке.

На Нижегородскую ярмарку ездили не только торговать. Там еще и вовсю развлекались.

Актер Н. И. Собольщиков-Самарин писал: «Многие и очень многие почтенные толстосумы вырывались на ярмарку из-под надзора своих законных супруг, чтобы кутнуть раз в году во всю ширь русской натуры. Полтора месяца идет дым коромыслом. Тут на вольной воле есть где разгуляться: и девицы-красотки одна лучше другой, не то что своя шестипудовая Аграфена Поликарповна, и шампанского море можно вылакать, и никто не осудит. Никому и невдомек где-нибудь в Иркутске, что именитый, всеми уважаемый купец и градской голова невылазно сидит здесь в ресторане или шантане и пьет мертвую».

А делами в это время занимались дельные, надежные приказчики.

Помимо ресторанов к удовольствию почтенного купечества были устроены тир, балаган с представлениями, панорамы, выступления арлекинов и так далее. Была и карусель, которую тут называли самокатом.

А еще было такое развлечение. Дело в том, что на ярмарке запрещалось курить. И вот какой-нибудь озорник на глазах у полицейского достает папиросу и сует себе в рот.

Полицейский тотчас же к нему подбегает, а тот смотрит прямо на него, улыбается, а папиросу не зажигает. Полицейский, поняв, что его провели, бормочет себе под нос проклятья и отходит. Разумеется, под дружный смех присутствующих.

“Эх, хорошо! Смотрите, улица-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!” (Федор Шаляпин – о Нижегородской ярмарке)

В общем, знакомые и незнакомые мои нижегородцы – с праздником!

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