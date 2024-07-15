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Новости Канадские ученые: люди начнут влюбляться в нейросеть
Фото: phonoteka.org

Канадские ученые: люди начнут влюбляться в нейросеть

Степан Артемьевский Июл 15, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Канадские ученые: люди начнут влюбляться в нейросеть отключены 19 Просмотров

Некоторые ученые из Университета Монреаля и Квебека рассказали о необычных предпосылках построения романтических отношений с нейросетью из-за её доступности и широкого спектра настроек. Молодежь в недалеком будущем может привлекать и такая неоднозначная перспектива.

 

Сексолог Дэвид Лафортун отметил, что люди начнут влюбляться в нейросеть, поскольку нынешние чат-боты с искусственным интеллектом обладают человекоподобными качествами, и они только улучшаются. В то время, как общение с реальными людьми становится все труднее и проблематичнее.

Это приводит к тому, что обычные пользователи хотят формировать эмоциональные связи с ИИ и постоянно с ним взаимодействовать. То есть, общаться с теми, кто отвечает запросам собеседника. Эдакий принц на белом коне.

Психолог Валери А. Лапуэнт обратила внимание, что многие люди получают больше удовольствия от общения с искусственным интеллектом, чем с живым человеком.

Пользователь получает от ИИ больше поддержки и понимания, что может стать базой для установления крепких эмоциональных связей.

Не стоит забывать и о романтических чат-ботах, которые лучше людей идут на компромисс с собеседником и избегают конфликтов: это показывает их в более выигрышном свете в сравнении с живыми людьми

То есть, скоро общение между людьми рискует сократиться до минимума. Под таким же ударам и романтическая и личная жизнь общества.

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