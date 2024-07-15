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Канадские ученые назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье

Степан Артемьевский Июл 15, 2024 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 16 Просмотров

Традиционно считается, что для мужской силы нужно потреблять много мяса. Это спорное суждение, даже когда дело касается чисто физических показателей. И совсем неверное, если речь идет о способностях сексуального плана. Канадские ученые пришли к выводу, что потребление фруктов и овощей способствует повышению уровня тестостерона у мужчин. 

 

Именно овощей и фруктов, а никак не мяса, как показали исследования. И это новый взгляд на мужское здоровье и мужскую силу.

Как выяснили исследователи, после 30 лет показатель гормона в мужском организме ежегодно снижается примерно на 1%. Это может привести к гипогонадизму – состоянию, при котором снижаются либидо, мышечная масса и плотность костей.

А чтобы этот процесс замедлить, нужно изменить свой рацион. И добавить в него следующие рекомендуемые продукты.

Дело в том, что растительные продукты, богатые полифенольными соединениями (флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты), могут стимулировать выработку андрогенов.

Вещества в значительных количествах содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зеленом чае, грейпфрутах, винограде, помидорах и других растительных продуктах.

Они могут активировать особые гены в клетках Лейдига, что способствует выработке андрогенов и предотвращает снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений.

К аналогичному выводу пришли и ученые другого университета. Учеными из Монктона было установлено, что потребление фруктов и овощей, богатых полифенольными соединениями, способно предотвращатить гипогонадизм — синдром, нарушающий работу яичек и снижающий уровень половых гормонов у мужчин.

Так что, следует наверное пересмотреть свой рацион, уважаемые мужчины! Здоровья вам!

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