Канадские ученые назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье

Традиционно считается, что для мужской силы нужно потреблять много мяса. Это спорное суждение, даже когда дело касается чисто физических показателей. И совсем неверное, если речь идет о способностях сексуального плана. Канадские ученые пришли к выводу, что потребление фруктов и овощей способствует повышению уровня тестостерона у мужчин.

Именно овощей и фруктов, а никак не мяса, как показали исследования. И это новый взгляд на мужское здоровье и мужскую силу.

Как выяснили исследователи, после 30 лет показатель гормона в мужском организме ежегодно снижается примерно на 1%. Это может привести к гипогонадизму – состоянию, при котором снижаются либидо, мышечная масса и плотность костей.

А чтобы этот процесс замедлить, нужно изменить свой рацион. И добавить в него следующие рекомендуемые продукты.

Дело в том, что растительные продукты, богатые полифенольными соединениями (флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты), могут стимулировать выработку андрогенов.

Вещества в значительных количествах содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зеленом чае, грейпфрутах, винограде, помидорах и других растительных продуктах.

Они могут активировать особые гены в клетках Лейдига, что способствует выработке андрогенов и предотвращает снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений.

К аналогичному выводу пришли и ученые другого университета. Учеными из Монктона было установлено, что потребление фруктов и овощей, богатых полифенольными соединениями, способно предотвращатить гипогонадизм — синдром, нарушающий работу яичек и снижающий уровень половых гормонов у мужчин.

Так что, следует наверное пересмотреть свой рацион, уважаемые мужчины! Здоровья вам!

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