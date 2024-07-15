Канадские ученые назвали продукты, которые укрепят мужское здоровье

Именно овощей и фруктов, а никак не мяса, как показали исследования. И это новый взгляд на мужское здоровье и мужскую силу.
Как выяснили исследователи, после 30 лет показатель гормона в мужском организме ежегодно снижается примерно на 1%. Это может привести к гипогонадизму – состоянию, при котором снижаются либидо, мышечная масса и плотность костей.
А чтобы этот процесс замедлить, нужно изменить свой рацион. И добавить в него следующие рекомендуемые продукты.
Дело в том, что растительные продукты, богатые полифенольными соединениями (флавоноиды, изофлавоны, флавонолы, флаваноны, катехины, ресвератрол, гигантол, антоцианидины и гидроксикоричные кислоты), могут стимулировать выработку андрогенов.
Вещества в значительных количествах содержатся в сельдерее, тимьяне, петрушке, бобовых, яблоках, зеленом чае, грейпфрутах, винограде, помидорах и других растительных продуктах.
Они могут активировать особые гены в клетках Лейдига, что способствует выработке андрогенов и предотвращает снижение уровня тестостерона из-за эндокринных нарушений.
К аналогичному выводу пришли и ученые другого университета. Учеными из Монктона было установлено, что потребление фруктов и овощей, богатых полифенольными соединениями, способно предотвращатить гипогонадизм — синдром, нарушающий работу яичек и снижающий уровень половых гормонов у мужчин.
Так что, следует наверное пересмотреть свой рацион, уважаемые мужчины! Здоровья вам!
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