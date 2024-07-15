Ежегодные расходы Канады на оборону с 2032 года могут составить $60 млрд

Канада с 2032 года планирует ежегодно тратить на оборонные нужды порядка 60 млрд канадских долларов. Об этом сообщено со ссылкой на министра национальной обороны нашей страны Уильяма Блэра.

По его словам, эта цифра не случайна, и “не взята с потолка”, а основана на расчетах ВВП страны, который к 2032 году может превысить 3 триллиона канадских долларов, что позволит значительно увеличить оборонные расходы, которые Оттава обещала к 2032 году довести как минимум до 2% от ВВП, как того требуют стандарты НАТО.

Напомним, что ВВП Канады в 2023 году составил 2,1 трлн канадских долларов.

Совсем недавно, на саммите НАТО в Вашингтоне, премьер-министр нашей страны Джастин Трюдо объявил, что Канада выйдет на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП к 2032 году. То есть, министр национальной обороны подтвердил слова премьера, сказанные неделей ранее.

Трюдо уже заявил, что в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов.

В апреле правительство Канады заявляло, что Оттава планирует тратить на оборону 1,76% ВВП к 2029 или 2030 году. Но после саммита эту цифру пришлось несколько увеличить. Пока в заявлениях.

Нужно также отметить и тот факт, что заявление Трюдо об увеличении военных расходов вызвало резкую критику внутри страны, а главная оппозиционная консервативная партия заявила, что план Трюдо несерьезен и является попыткой сохранить лицо на саммите в Вашингтоне.

Следующие федеральные выборы в Канаде должны состояться в конце октября 2025 года.

И ряд опросов общественного мнения показывают, что либералы, возглавляемые Трюдо, серьезно проигрывают консерваторам. До выборов еще немного больше года, но тенденция симпатий и антиаптий общества уже, скорее всего, сложилась.

Для информации: в настоящее время Канада тратит на оборону около 1,4% ВВП.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.