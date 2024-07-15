Ежегодные расходы Канады на оборону с 2032 года могут составить $60 млрд

По его словам, эта цифра не случайна, и “не взята с потолка”, а основана на расчетах ВВП страны, который к 2032 году может превысить 3 триллиона канадских долларов, что позволит значительно увеличить оборонные расходы, которые Оттава обещала к 2032 году довести как минимум до 2% от ВВП, как того требуют стандарты НАТО.
Напомним, что ВВП Канады в 2023 году составил 2,1 трлн канадских долларов.
Совсем недавно, на саммите НАТО в Вашингтоне, премьер-министр нашей страны Джастин Трюдо объявил, что Канада выйдет на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП к 2032 году. То есть, министр национальной обороны подтвердил слова премьера, сказанные неделей ранее.
Трюдо уже заявил, что в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов.
В апреле правительство Канады заявляло, что Оттава планирует тратить на оборону 1,76% ВВП к 2029 или 2030 году. Но после саммита эту цифру пришлось несколько увеличить. Пока в заявлениях.
Нужно также отметить и тот факт, что заявление Трюдо об увеличении военных расходов вызвало резкую критику внутри страны, а главная оппозиционная консервативная партия заявила, что план Трюдо несерьезен и является попыткой сохранить лицо на саммите в Вашингтоне.
Следующие федеральные выборы в Канаде должны состояться в конце октября 2025 года.
И ряд опросов общественного мнения показывают, что либералы, возглавляемые Трюдо, серьезно проигрывают консерваторам. До выборов еще немного больше года, но тенденция симпатий и антиаптий общества уже, скорее всего, сложилась.
Для информации: в настоящее время Канада тратит на оборону около 1,4% ВВП.
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