Россия примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга в Монреале

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что российская делегация примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что российская делегация примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга (WCF).

Мероприятие состоится с 5 по 8 сентября в нашем Монреале.

«Федерация керлинга России примет участие в конгрессе в Канаде. Нас представят Ольга Жаркова, Екатерина Галкина и Антон Батугин. Я не поеду туда из-за санкций, хотя и не хочу это делать в принципе», — цитирует Свищева ТАСС.

В марте 2022 года WCF объявила об отстранении российских и белорусских атлетов от международных стартов. И совсем недавно, 11 июля, было вновь объявлено о продлении отстранения, на этот раз до конца 2024 года.

Однако, сегодня в интервью «Матч ТВ», было объявлено, что представители организации все-таки приглашены на конгресс Совета Всемирной федерации керлинга (WCF) в Канаде.

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