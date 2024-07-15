Байден рекомендует всем успокоиться и снизить градус накала предвыборной гонки

Президент СШАДжо Байден выступил с обращением к нации в связи с покушением на его конкурента и соперника Дональда Трампа.

Он призвал «снизить градус накала» политической жизни США и не делать из предвыборной гонки «арену для убийств».

Расследование покушения на Трампа меж тем продолжается, но мотивы стрелка, по словам Байдена, по-прежнему неизвестны. Кроме того, Байден считает, что политика не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле. В своем телеобращении к нации, которое он сделал в воскресенье вечером из Белого дома, президент США осудил покушение на его политического оппонента, республиканца Дональда Трампа, произошедшее накануне.

Президент также отметил, что «чем выше ставки, тем сильнее разгораются страсти». «Какими бы ни были наши убеждения, они никогда не должны переходить в насилие»,— добавил он.

Напомним, что Дональд Трамп 13 июля пережил покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В него стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Пуля задела ухо бывшего американского президента. Один участник предвыборного митинга погиб, двое других тяжело пострадали.

Сам нападавший был убит сотрудниками Секретной службы. Мотивы покушения выясняются.

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