В Монреале действует предупреждение о высокой температуре

В понедельник в районе Большого Монреаля объявлено предупреждение о высокой температуре, так как, по данным Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, теплая и влажная воздушная масса может привести к повышению температуры воздуха до 40 градусов.

В более густонаселенных районах это число может возрасти до 43, что создаст особенно неблагоприятные условия.

“Риск для здоровья выше у пожилых людей, младенцев и маленьких детей, беременных, людей с физическими и психическими заболеваниями, а также людей с ограниченными возможностями или ограниченными возможностями передвижения”, – отмечает агентство.

“Регулярно пейте много воды, даже до того, как почувствуете жажду, чтобы снизить риск обезвоживания”.

В Environment Canada подчеркивают, что жажда не является хорошим показателем обезвоживания.

“Если вы находитесь на улице, найдите прохладное место, например, в тени деревьев, место, где разбрызгивают воду, или место с кондиционером, например, в общественном здании”, – говорится в документе.

Ранние признаки тепловой болезни включают плохое самочувствие, усталость, жажду и головную боль.

“Они могут быстро перерасти в опасные для жизни чрезвычайные ситуации”, – говорится в сообщении Environment Canada.

Предупреждения о высокой температуре выодят как предупреждения в тех случаях, когда очень высокая температура или влажность могут повысить риск теплового удара или теплового истощения.

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