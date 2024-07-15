Голый мужчина вторгся в дом монреальского студента в Чайнатауне

Молодая жительница Монреаля говорит, что в четверг испытала сильнейший шок в своей жизни, когда, вернувшись в свой дом в Чайнатауне, обнаружила в своей квартире обнаженного мужчину.

“Я, конечно, была в ужасе”, – сказала женщина, которая попросила не называть ее имени из-за боязни быть узнанной. “У парня в руках было оружие, и он был обнажен”.

Она говорит, что мужчина стоял в ее доме с ножом и огнетушителем, очевидно, в поисках еды.

Предположительно, он проник в дом, разбив кирпичом окно черного хода.

“В тот момент я была просто шокирована”, – сказала она. “Я определенно испытывала страх перед физическим нападением с применением оружия или потенциальным сексуальным насилием, потому что это голый мужчина. Что бы он со мной сделал?”

В последнее время в Китайском квартале Монреаля наблюдается высокая напряженность, поскольку местные жители, бездомные и люди с психическими расстройствами пытаются жить вместе.

Женщина, студентка, говорит, что не могла понять, что говорил мужчина, но считает, что он просил еды про запас.

Пока она спорила с мужчиной, одна из ее соседок по комнате позвонила в 911, и полиция Монреаля прибыла арестовать мужчину.

49-летнему мужчине были предъявлены обвинения во взломе и проникновении, вооруженном ограблении и нарушении условий освобождения под залог в связи с этим делом.

Он все еще находится под стражей.

Власти Монреаля заявляют, что осведомлены о проблемах местных жителей и планируют провести общественные консультации по проблеме бездомности.

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