Канада решила увеличить подводный флот в Арктике

На этот раз речь идет о закупке 12 новых подводных лодок, которые смогут использоваться в Северном Ледовитом океане.
«Как страна с самой длинной береговой линией в мире, Канада нуждается в новом подводном флоте», — заявил министр обороны Билл Блэр. И с ним трудно поспорить.
Осенью после встречи с представителями некоторых крупных бизнесов страны, оборонное ведомство должно будет опубликовать информацию о произведенных закупках, а также о ходе строительства, процессе доставки и эксплуатационных возможностях потенциальных кораблей.
То есть, о том, как расширяется и модернизируется флотилия страны.
Оттава в настоящее время располагает флотом, состоящих из всего четырех подводных лодок, которые, по словам самих канадских военных, сильно устарели и стали дорогими в обслуживании и эксплуатации.
Предполагается, что новые субмарины не будут атомными и смогут работать подо льдом.
Правительство страны считает, что Северный Ледовитый океан из-за глобального потепления будет значительно освобожден ото льда, что увеличит товаропоток по его акватории.
И, как полагают в Оттаве, новый маршрут из Азии в Европу нужно будет защищать. Поэтому настала пора модернизировать флот.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.