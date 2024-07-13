Канада решила увеличить подводный флот в Арктике

Канада продолжает попытки обеспечить защиту своих арктических территорий. Министерство обороны страны сообщило, что его представители уже проводят переговоры с фирмами-производителями подлодок.

На этот раз речь идет о закупке 12 новых подводных лодок, которые смогут использоваться в Северном Ледовитом океане.

«Как страна с самой длинной береговой линией в мире, Канада нуждается в новом подводном флоте», — заявил министр обороны Билл Блэр. И с ним трудно поспорить.

Осенью после встречи с представителями некоторых крупных бизнесов страны, оборонное ведомство должно будет опубликовать информацию о произведенных закупках, а также о ходе строительства, процессе доставки и эксплуатационных возможностях потенциальных кораблей.

То есть, о том, как расширяется и модернизируется флотилия страны.

Оттава в настоящее время располагает флотом, состоящих из всего четырех подводных лодок, которые, по словам самих канадских военных, сильно устарели и стали дорогими в обслуживании и эксплуатации.

Предполагается, что новые субмарины не будут атомными и смогут работать подо льдом.

Правительство страны считает, что Северный Ледовитый океан из-за глобального потепления будет значительно освобожден ото льда, что увеличит товаропоток по его акватории.

И, как полагают в Оттаве, новый маршрут из Азии в Европу нужно будет защищать. Поэтому настала пора модернизировать флот.

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