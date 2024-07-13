Пуальевр выступает с первой речью перед AFN, вожди рассказывают ему о наследии Харпера

Он сделал эти комментарии во время своего первого личного выступления перед Ассамблеей коренных народов сегодня в Монреале.
Вожди рассказали ему о его приоритетах в вопросах коренных народов и действиях консервативного правительства Стивена Харпера во время сессии вопросов и ответов после его выступления.
В речи были изложены обязательства по расширению участия коренных народов в освоении ресурсов и экономическом примирении, что вызвало аплодисменты в зале.
Аплодисменты также раздались, когда две женщины-лидера выступили против Пуалевра из-за того, что он не упомянул в своей речи выживших в школе-интернате или проблему убитых и пропавших без вести женщин и девочек из числа коренного населения.
Пуалевр говорит, что консерваторы будут работать над устранением исторической дискриминации в системе социального обеспечения детей и решением “других нерешенных вопросов”.
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