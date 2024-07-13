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Новости Пуальевр выступает с первой речью перед AFN, вожди рассказывают ему о наследии Харпера
Фото: https://www.ctvnews.ca/

Пуальевр выступает с первой речью перед AFN, вожди рассказывают ему о наследии Харпера

Виктория Христова Июл 13, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Пуальевр выступает с первой речью перед AFN, вожди рассказывают ему о наследии Харпера отключены 61 Просмотров

Лидер консерваторов Пьер Пуальевр говорит, что вожди коренных народов услышали достаточно обещаний и “действенного примирения”, и они заслуживают партнерства, основанного на честных разговорах.

Он сделал эти комментарии во время своего первого личного выступления перед Ассамблеей коренных народов сегодня в Монреале.

Вожди рассказали ему о его приоритетах в вопросах коренных народов и действиях консервативного правительства Стивена Харпера во время сессии вопросов и ответов после его выступления.

В речи были изложены обязательства по расширению участия коренных народов в освоении ресурсов и экономическом примирении, что вызвало аплодисменты в зале.

Аплодисменты также раздались, когда две женщины-лидера выступили против Пуалевра из-за того, что он не упомянул в своей речи выживших в школе-интернате или проблему убитых и пропавших без вести женщин и девочек из числа коренного населения.

Пуалевр говорит, что консерваторы будут работать над устранением исторической дискриминации в системе социального обеспечения детей и решением “других нерешенных вопросов”.

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