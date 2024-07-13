Университет Макгилла о последствиях для студентов ликвидации пропалестинского лагеря после его демонтажа

Университет Макгилла заявляет, что рассматривает исключение студентов, участвовавших в создании пропалестинского лагеря на территории своего кампуса после того, как он был принудительно демонтирован в среду.

“Мы были свидетелями запугивания, преследования, порчи имущества, мы были свидетелями захвата здания, мы были свидетелями столкновений с полицией”, – сказал Фабрис Лабо, вице-президент Университета Макгилла по административным вопросам и финансам. “Один из наших охранников подвергся нападению, так что это была довольно тяжелая ситуация, которая становилась все хуже”.

Он утверждает, что “большинство людей”, разбивших лагерь на нижнем поле, не были студентами McGill, и последствия будут рассматриваться в каждом конкретном случае.

“Последствия, с которыми они столкнутся, могут доходить до исключения”, – сказал Лабо. “Но, опять же, это зависит от каждого конкретного случая и обстоятельств каждого конкретного дела”. Университет повторяет, что он приступил к демонтажу.

“Мы хотели действовать и взять дело в свои руки”, – говорит Лабо. – Вот почему мы наняли частную охранную фирму, чтобы она сделала это за нас.

Он добавляет, что все прошло “так, как и следовало ожидать”, поскольку “большинство людей, которые там были, ушли по собственному желанию”.

Хотя переговоры с представителями лагеря прекратились несколько недель назад, представители McGill говорят, что они не исключают пересмотра своей инвестиционной политики.

“Я думаю, что на самом деле это сложная дискуссия, потому что компании, которые производят оружие или системы, которые используются в оружии, также производят системы, которые используются для других мирных целей”, – сказал он. “На самом деле здесь предстоит серьезная дискуссия.” Лабо настаивает на том, что университет планирует проконсультироваться “с нашим сообществом” в ближайшие недели и месяцы, чтобы определить, как они хотят двигаться дальше, и они планируют подготовить рекомендации к декабрю.

По словам Лабо, снос палаточного городка стал первым шагом к “восстановлению здорового климата в нашем кампусе”.

“Если бы какой-либо другой палаточный городок или временная стоянка вернулись, мы бы снова заявили о своих правах собственности, а затем приступили к демонтажу”, – говорит он настаивая на том, что целью не было ограничение свободы выражения мнений. “Мы хотим быть уверены, что вернемся в кампус, где люди смогут самовыражаться, обсуждать сложные темы цивилизованным способом”.

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