В Канаде выяснили, что аэрозоли повышают риск ДЦП у младенцев

Эти предупреждающие молодых родителей результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Ученые проанализировали данные о беременности около 1,5 миллиона женщин, из которых у трех тысяч новорожденных был диагностирован ДЦП.
Исследователи выявили прямую зависимость между уровнем частиц аэрозоля в атмосфере и вероятностью возникновения этого заболевания.
пугающим является тот факт, что даже при концентрации аэрозоля в половине от максимально допустимого уровня, риск развития ДЦП увеличивался на 12%. А если процентное содержание выше – то и риск увеличвается.
Авторы исследования отметили, что частицы аэрозоля могут проникать в мозг плода и вызывать хронические заболевания, которые серьезно влияют на его развитие.
По сравнению с другими загрязняющими веществами, такими как озон или окись азота, именно частицы аэрозоля имеют такой негативный эффект на здоровье плода.
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