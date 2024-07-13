В Канаде выяснили, что аэрозоли повышают риск ДЦП у младенцев

Группа ученых из США и Канады провела исследование, результаты которого показали одну пугающую вещь. Дело в том, что наличие частиц аэрозоля в воздухе может повысить риск развития детского церебрального паралича (ДЦП) у младенцев.

Эти предупреждающие молодых родителей результаты были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные о беременности около 1,5 миллиона женщин, из которых у трех тысяч новорожденных был диагностирован ДЦП.

Исследователи выявили прямую зависимость между уровнем частиц аэрозоля в атмосфере и вероятностью возникновения этого заболевания.

пугающим является тот факт, что даже при концентрации аэрозоля в половине от максимально допустимого уровня, риск развития ДЦП увеличивался на 12%. А если процентное содержание выше – то и риск увеличвается.

Авторы исследования отметили, что частицы аэрозоля могут проникать в мозг плода и вызывать хронические заболевания, которые серьезно влияют на его развитие.

По сравнению с другими загрязняющими веществами, такими как озон или окись азота, именно частицы аэрозоля имеют такой негативный эффект на здоровье плода.

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