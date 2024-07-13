Бывшие хоккеисты юниорской сборной Квебека освобождены

Двое бывших хоккеистов юниорской сборной Квебека были освобождены, поскольку они обжаловали свои тюремные сроки за сексуальное насилие над несовершеннолетней в отеле в июне 2021 года во время празднования победы в чемпионате Викториавиль Тигрес.

Судья Апелляционного суда Женевьев Котнам сегодня предоставила Николасу Дайглу и Массимо Сицилиано разрешение на обжалование их приговоров, которые были вынесены на 32 и 30 месяцев соответственно.

Каждому из бывших игроков было предписано внести залог в размере 2000 долларов, и они были освобождены на различных условиях до рассмотрения апелляции 20 ноября.

Адвокаты двух 21-летних подростков утверждали, что приговоры, вынесенные в понедельник, слишком суровы, и просили вместо этого, чтобы их клиенты отбывали наказание в обществе.

На момент нападения оба мужчины были членами команды “Викториавиль”, выступающей в юношеской хоккейной лиге Приморского Квебека, и 5 июня 2021 года клуб праздновал победу в чемпионате.

Жертва рассказала, что в ту ночь игроки напали на нее в отеле в Квебеке, и что Дэйгл также снимал ее на видео без ее ведома.

Жертва, личность которой защищена запретом на публикацию, была сотрудницей отеля в Квебеке, где команда останавливалась во время плей-офф 2021 года. Она подружилась с Дэйглом, когда он и его товарищи по команде жили в отеле около месяца, предшествовавшего их победе.

Сначала она отклонила приглашение членов команды присоединиться к их вечеринке. Сославшись на правила отеля, она также сначала отказала Дэйглу в просьбе присоединиться к нему в его номере. Но позже тем же вечером, после того как она ушла с работы, Дейгл снова связался с ней и убедил вернуться в отель.

Пострадавшая согласилась посетить номер только вместе с Дейгл, но когда она приехала, то обнаружила, что там также находится Сицилиано, которого она не знала. Она сказала, что чувствовала себя в ловушке до того, как они оба напали на нее, одновременно, в течение примерно 40 минут.

В течение этого времени Дэйгл снимал женщину на видео без ее ведома.

В октябре оба мужчины признали себя виновными перед судом.

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