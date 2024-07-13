Между Гренландией и Канадой обнаружен новый микроконтинент

Это открытие проливает свет на вечные процессы формирования континентальной коры и движения тектонических плит.
Как же был найден микроконтинент? Дело в том, что британские исследователи использовали данные гравитационных и сейсмических измерений для анализа структуры земной коры в районе пролива Дэвиса.
Они обнаружили участок утолщенной континентальной коры толщиной 19-24 км, окруженный более тонкой корой толщиной 15-17 км. Шведские ученые предположили наличие какой-то земной поверхности в этом месте.
Этот фрагмент получил название “прото-микроконтинент пролива Дэвиса”. Согласно реконструкции ученых, формирование микроконтинента началось около 118 миллионов лет назад в нижнем меловом периоде.
По мнеию ученых, ключевой этап его образования пришелся на период 49-58 миллионов лет назад, когда изменилось направление раздвижения морского дна между Канадой и Гренландией.
Около 33 миллионов лет назад этот процесс завершился, когда Гренландия столкнулась с островом Элсмир.
Данное открытие имеет важное значение для понимания механизмов формирования микроконтинентов в других регионах мира.
Оно также может помочь в прогнозировании будущих геологических процессов и поиске новых ресурсов.
А вдруг еще где-то обнаружится небольгой континет? И сколько их тогда на планете?
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