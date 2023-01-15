Чтиво выходного дня: “Криминальный талант”

Замечательному фильму “Криминальный талант” – 35 лет!

Начну сначала. В очень нежном возрасте меня покорила Фимка. Да и не только меня, о ней говорил весь Союз! Смешная, улыбчивая, наивно-искренняя, какая-то до боли настоящая и родная! И у меня, 9-летней девочки, появилась любимая актриса. Раз и навсегда! Я вообще, человек преданный и постоянный, и мои пристрастия и симпатии с годами, как правило, лишь крепнут. Окрепла и эта любовь…

Кто-то в детстве старался не пропустить «Приключения Электроника» или «Гостью из будущего», а я не пропускала приключения графа Калиостро. Из-за Фимки, естественно, и из-за того особняка, в котором проходили съемки фильма. Я с тех еще лет и до сих пор обожаю старинную архитектуру, купеческие дома… В них – дыхание истории, какая-то забытая сейчас размеренность, интеллигентность, стать… Люблю я это! Вот и смотрела: на Фимку и особняк Федяшева, ныне полуразрушенный, находящийся в деревне Ляхово, что близ Домодедово… Полуразрушен и забыт, как и хорошее доброе кино, на котором мы воспитывались… Нынче в моде совсем другие особняки и совсем другие фильмы. Но мест в сердцах людей они не занимают. Да и не займут никогда…

Потом был фильм «Непохожая» по книге Людмилы Сабининой, которую я на тот момент прочитала. Там моя любимая актриса появилась всего пару раз эпизодически. Фильм, конечно, был хороший и правильный. Но для меня – одноразовый. Хотя много в нем и морали, и смысла. Но не запал…

Потом на экраны вышел шедевр «Убить дракона». Мощный, сильный, какой-то непохожий на все другие. Вечная мысль о необходимости убить дракона в себе, актуальна и поныне. Проблема в том, что сейчас многие не убивают, а наоборот, подкармливают и продлевают жизнь своему дракону. Думают, что продлевают. Но он все равно загнется. От зла или ожирения – не важно. Если гений поручил убивать драконов, нам стоит не спорить…

Ну, а вот потом, тридцать пять (!!!) лет назад вышел фильм, который покорил, пожалуй всех! Покорил, восхитил, удивил, изумил… Синонимов много, но, знаете, если фильм до сих пор ассоциируют с актрисой, значит и он, и она – запали. Что бы кто ни говорил!

Моя любимая актриса играла в нем аферистку. Казалось бы, подобный типаж изначально должен быть отталкивающим и отрицательным! Но как бы не так! Талант перевоплощения, изворотливость, изобретательность, находчивость и какая-то, та самая, Фимкина наивность, очаровали всех! Помните фразу, сказанную при побеге: «Ты Буратино читал?» Я каждый раз, как впервые, сгибаюсь и загибаюсь от смеха в этом месте картины!

Еще одно смешное совпадение. Я, читающая запойно всю классику, не могла заставить себя читать и вообще воспринимать Горького… Не хочу вдаваться сейчас в подробности, но мне он был противен даже внешне… Чувствовалась в нем какая-то низменность, депрессивность, даже грязь… Потом многое я узнала и поняла, еще больше убеждаясь в своей правоте. А тогда, на чисто детско-подростковом уровне не шел мне Алексей Максимович, ну, никак! А в школе, к экзамену по русской литературе, следовало знать наизусть «Песню о Соколе» и «Песню о Буревестнике». Для меня это была каторга! Не учились… Не запоминались эти песни, будь они неладны…

Потом я решила, что выучу одну из этих песен. Стала учить Буревестника, мне он показался немного адекватнее Сокола. А когда посмотрела впервые «Криминальный талант», начало этого самого Буревестника мне так хорошо легло на память, что я его уже не забывала. Прикол случился позже: я вытащила тот самый заветный билет с этим самым Буревестником… Первую строку я продекламировала спокойно, а потом память сыграла шутку: меня куда-то взмыло и я начала говорить все громче, доходя практически до крика… На пингвинах меня остановили… Слушать это было просто невозможно… Выйдя из кабинета с заветной пятеркой, я стала смеяться так, что многие не понимали, с чего это я… Но я-то знала причину! Мне помогла моя любимая актриса!

А с Горьким отношения так и не сложились, о чем я, в принципе, не очень грущу…. Хватает другой, более близкой мне, литературы.

Но вернемся к «Криминальному таланту». Это блестящая игра актеров, это невероятный колорит событий при довольно-таки простой и вроде как дешевой, низкобюджетной съемке, это накал эмоций, это то, что называется харизмой, благодаря чему фильм держит зрителя в напряжении и постоянной интриге до самого финала. Удивительный психологический поединок, в котором зритель принимает то одну, то другую сторону. Ибо нет в нем отрицательного и положительного героя. Есть два разных человека. Разных, но каждый из них по-своему близок людям. И, конечно, Саша-Фимка! Та самая, да-да! Смешная, улыбчивая, наивно-искренняя, какая-то до боли настоящая и родная! Только в другом облачении!

Всякий раз, когда возникает сегодня обсуждение Александры Захаровой, зачастую вспоминают именно этот фильм и именно эту героиню. И всем явен, виден и всеми неоспорим далеко не криминальный, а самобытный актерский талант моей любимой актрисы. Когда со мной пытаются спорить на эту тему, я задаю всего лишь два вопроса. Первый: назовите мне актрису и фильм, снятый даже уже в начале нашего века, который бы так запал людям. И второй: кто вместо Александры сыграл бы также неповторимого и невероятно. На первый вопрос еще что-то невнятное бубнят, вспоминая пару каких-то названий, а на второй ответить не могут. Ибо нет ответа. И вот когда на эти два вопроса ответы не находятся, я, как из волшебного рукава факира, достаю третий, незапланированный вопрос: а кто бы из современных артистов согласился вторично бесплатно пересняться в фильме, узнав что пленка с отснятым материалом испорчена? Всё! Со счетом 3:0 мы побеждаем!

Недавно, сидя в бассейне и ожидая своих пловцов, я опять включила этот фильм. И подумала, а каким бы он был сейчас. Наверняка, Рукояткина была бы гламурной мажоркой, следователь – крутым копом, была бы вокруг наркота, стрельба, грабежи, вся эта грязь, свойственная нынешним криминальным картинам. А вот в этом фильме как-то обошлось без всего вышеозвученного, но при этом именно отсутствие этого непотребства делает фильм сильнее по эмоциональному фону.

Так что я хочу, собственно, сказать. Ко всему, к чему мы прикасаемся в жизни, нужно иметь талант. И вот это Александра Марковна нам вполне доказала. Чтобы быть на слуху 35 лет, сыграв, между прочим, еще в двух десятках других картин – это талант. В фильме, несмотря на смазанный финал, она выходит победительницей! Равно, как и в жизни. Ибо имеет талант не извозиться в той грязи, которую на нее льют. И это тоже победа.

Талант заложен в каждом из нас, и наше дело – его найти, отточить и применять. Только во благо! И тогда будет толк, будет отдача, будет польза! А у тех, кто временно занимает чужие места, все равно ничего не выйдет! Ибо «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф.25:29).

«И вообще, человек кузнец своего настроения!» Впрочем, как и совести, сделки с которой никогда не проходят бесследно! Да, и еще! «Господи, когда ты запретишь назначать дураков начальниками?» – актуально во все времена!

Пересмотрите хороший, мудрый, и очень светлый фильм с моей любимой актрисой! Кстати, не самый мой любимый в творчестве Александры Марковны. Я другой люблю, причем за один-единственный эпизод! Догадаетесь, какой? Вы же талантливые, у вас получится!